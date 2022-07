Skaylink ist Europas erster AWS Preferred Partner im Bereich Security und Infrastructure (S&I)

Die zahlreichen Kunden der Amazon Web Services (AWS) nutzen die Cloud für unterschiedlichste Geschäftsprozesse, darunter auch die Verarbeitung von sensiblen Daten. Dabei vertrauen sie auf die Stabilität und das hohe Sicherheitsniveau der durch AWS zur Verfügung gestellten Cloudservices und die Betreuung durch kompetente Berater und die AWS internen Berater von AWS Professional Services (AWS ProServ). Nun hat die Skaylink GmbH als erstes Unternehmen in Europa den Status als AWS ProServ S&I (Security & Infrastructure) Preferred Partner erhalten. Sie kann damit im Rahmen der AWS Professional Services Unternehmen zu allen Fragen und Problem rund um die Sicherheit ihrer Cloud beraten.

Skaylink betreut Kunden mit über 500 Experten

Die in München ansässige Skaylink GmbH entstand im Jahr 2021 durch den Zusammenschluss der Beck et al. GmbH, binary GmbH, direkt gruppe GmbH, infoWAN Datenkommunikation GmbH und root360 GmbH. Mit einem erfahrenen Team aus über 550 Experten kann Skaylink als sogenannter End-to-End-Provider alle Dienstleistungen rund um die Cloud-Journey aus einer Hand anbieten. Zu den Kunden von Skaylink gehören sowohl Unternehmen aus dem Mittelstand als auch Konzerne aus der DACH-Region, die mit dem Cloud-Spezialisten ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und den Weg in die Cloud definieren und erfolgreich umsetzen.

Partnerschaften und Zertifizierung garantieren höchste Qualität

Die Grundlage für die hohe Qualität der Dienstleistung von Skaylink und damit den Geschäftserfolg ihrer Kunden bilden die strategischen Partnerschaften des Unternehmens und über 70 auf unterschiedliche Cloud Themengebiete spezialisierte Experten. Aktuell beschäftigt Skaylink rund 20 Spezialisten mit AWS Certified Security Zertifikat und AWS Professional Architect und über 70 Spezialisten mit einem AWS Associate Zertifikat.

Skaylink verfügt als AWS Advanced Consulting Partner seit 2014 darüber hinaus auch über eine sehr breite Partnerschaft mit Microsoft, einschließlich Direct CSP und dem FastTrack Ready Partner Status.

Skaylink fokussiert sich auf die Partnerschaft mit AWS ProServe und unterstreicht ihre Kompetenz im IT-Security, Comapliance und Governancebereich

Neben dem oben erwähnten kürzlich erhaltenen Status als AWS ProServe S&I (Security & Infrastructure) Preferred Partner bilden die Themengebiete IT-Security, -compliance und -Governance ein wichtiges Fundament für Cloud-Projekte. Diese Wichtigkeit hat die Skaylink schon im Jahre 2019 als erster und damals einziger deutschsprachiger AWS Partner mit der Erreichung der AWS Security Competency nachgewiesen.

Die letzten Jahre nutze die Skaylink dazu, die Kompetenzen deutlich auszubauen und über das damals schon bemerkenswerte Niveau hinaus nun mit dem ProServe S&I zu erweitern. Damit kann Skalink Consultants mit sehr ähnlichen Fähigkeiten stellen, wie die hauseigenen AWS-Consultants bei AWS. Skaylink kann damit während allen Phasen des AWS Ressource Management Prozesses Dienstleistungen anbieten.

Wie erhält man die AWS ProServ S&I Akkreditierung?

Um den Status als AWS ProServ S&I (Security & Infrastructure) Preferred Partner zu erhalten, mussten die zertifizierten Consultants von Skaylink eine zweimonatige Schulung inklusive eines zweitägigen Bootcamps unter der Leitung eines leitenden AWS-Sicherheitsberaters absolvieren. Der Lehrgang umfasste unter anderem einen AWS Security Jam, mehrere Workshops, eine AWS-Sicherheitsbewertung und einen AWS Security Offerings Checkride.

Zudem wurden die Kenntnisse und Fähigkeiten der Skaylink Berater während der Schulung durch vier Prüfungs- und Validierungspunkte überprüft. Besonders herausfordernd war dabei der finale Prüfpunkt, bei dem die gesamte Sicherheitskompetenz bewertet wurde.

Wie kann Skaylink in Kundenprojekte eingebunden werden?

Die Skaylink Berater verfügen durch den erfolgreichen Abschluss des ProServe S&I (Security & Infrastructure) Trainings über dieselben Kenntnisse wie die hauseigenen AWS ProServ AWS-Consultants. Sie können damit von Standardprozessen bis hin zu Ad-hoc-Anfragen in allen Phasen von Kundenprojekten eingebunden werden. AWS zertifiziert den Beratern Fähigkeiten, um alle Arten von Sicherheitsfragen, einschließlich IAM, Infrastruktursicherheit, Datenschutz, Detektivkontrolle, lösen zu können.

Kontaktmöglichkeiten der Skaylink GmbH