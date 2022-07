ONLYOFFICE: Neue Integrationen für Content-Management-Systeme & Clouds veröffentlicht

Wer die Open-Source-Office-Suite ONLYOFFICE mit anderen Softwarelösungen kombinieren will, hat Zugriff auf eine Vielzahl von Integrationen und offiziellen Konnektoren, um Teile der Suite problemlos einbinden zu können. Nun hat ONLYOFFICE die Liste der Integrationen noch einmal erweitert.

Neu sind Integrationen für die CMS-Lösungen WordPress, Drupal und Strapi sowie die Cloud-Plattform Le Nuage Français. Darüber hinaus hat ONLYOFFICE neue Funktionen für seine Nextcloud-Integration vorgestellt. Im Folgenden gibt es mehr zu den Neuerungen im Einzelnen:

ONLYOFFICE für WordPress

Nutzer, die Dokumente, Tabellen oder Präsentationen direkt auf Ihrer WordPress-Website zur Verfügung stellen wollen, können dies ab sofort über die ONLYOFFICE-Integration tun. Über diese können Nutzer die entsprechenden Dateien in ihrem Backend hochladen und direkt dort gemeinsam bearbeiten – dabei haben Sie sogar Zugriff auf Kollaborationsfunktionen wie Änderungen nachverfolgen, eine Kommentarfunktionen oder Live-Chat. Hochgeladene Dokumente können über das neue “ONLYOFFICE Block”-Element im Frontend der Website Seitenbesuchern zur Verfügung gestellt werden, wo diese direkt auf der Seite eingebettet betrachtet werden können. Mehr Informationen zur WordPress-Integration gibt es hier.

ONLYOFFICE für Drupal

Auch für das beliebte CMS Drupal gibt es jetzt eine eigene ONLYOFFICE-Integration: ähnlich wie in WordPress lassen sich darüber DOCX-, XLSX- oder PPTX-Dateien zu Posts hinzufügen und im Frontend auf der Seite eingebettet ausspielen, ohne, dass Websitebesucher diese zuvor herunterladen müssen. Hochgeladene Dokumente können im Backend bearbeitet werden, Nutzer mit Administrator-Rechten können dies auch kollaborativ tun. Alle Infos inklusive Installationshinweisen gibt es hier.

ONLYOFFICE für Strapi

Strapi ist ein vergleichsweise unbekanntes, da noch jüngeres Headless CMS, welches kollaboratives App-Development für Entwickler leichter machen will. Mit dem neuen ONLYOFFICE-Docs-Konnektor lassen sich nun die Content-Building- und Kollaborationsfeatures von Strapi durch professionelle Dokumentenverarbeitung ergänzen. Der Konnektor bietet neben Funktionen zum Anzeigen und (Echtzeit-)Bearbeiten von DOCX-, XLSX-, und PPTX-Dokumenten umfangreiche Kollaborationsoptionen, Konfigurationsmöglichkeiten für JSON-Web-Token auch ein dediziertes App-Management. Mehr zur Installation und Verwendung von ONLYOFFICE für Strapi gibt es hier zu lesen.

ONLYOFFICE für Le Nuage Français

Le Nuage Français ist eine französische Open-Source-Kollaborationsplattform, die vom Sovereign-Cloud-Provider Aqua Ray entwickelt wurde. Die zu 100% auf quelloffener Infrastruktur basierende Lösung lässt sich nun mit ONLYOFFICE verbinden. Nutzer können ab sofort Dokumente, Tabellen und Präsentationen gemeinsam und in Echtzeit erstellen und bearbeiten – direkt in der Benutzeroberfläche von Le Nuage Français. Weitere Infos gibt es hier.

Nextcloud-Integration mit neuen Features

ONLYOFFICE ist schon länger fester Bestandteil des Nextcloud-Toolsets. Mit der neuesten Version 7.4 der Integration haben Nextcloud-User nun Zugriff auf zusätzliche Funktionen. So lassen sich ab sofort erweiterte Freigabeberechtigungen zusätzlich zu den bisherigen Berechtigungen “Vollzugriff” & “Nur Lesezugriff” vergeben. So können nun auch Rechte zum Kommentieren und Überprüfen vergeben werden. Ebenso lassen sich nun auch persönliche Filteransichten für Tabellen teilen. Darüber hinaus haben Nutzer nun Zugriff auf das Dark Theme der ONLYOFFICE-Editoren. Weitere Neuerungen sind die Option, Makros an- bzw. auszuschalten, eine Schnellzugriffsfunktion sowie mit Katalanisch eine neue Spracheinstellung. Eine vollständige Auflistung aller Neuerungen gibt es hier.

Zusätzlich zu den hier aufgelisteten Integrationen gibt es viele weitere Cloud-Plattformen und -Services, in die sich ONLYOFFICE Docs integrieren lässt. Eine vollständige Liste der sofort einsatzfertigen Integrationen ist auf der offiziellen Webseite verfügbar.