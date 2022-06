Thunderbird kommt für Android

Die Open-Source-E-Mail-Software Thunderbird ist künftig auf Android verfügbar und tritt die inoffizielle Nachfolge von K-9 Mail an. Millionen von Thunderbird-Desktop-Nutzern können bald mit einer offiziellen Thunderbird-App für Android rechnen.

Die Open-Source-E-Mail-Anwendung Thunderbird kommt auf Android – dank des K-9 Mail Android-E-Mail-App-Projekts, das sich mit Thunderbird zur Thunderbird Android-E-Mail-App verbindet.

Vor zwei Jahren verlagerte die Mozilla Foundation Thunderbird zu ihrer Tochtergesellschaft MZLA Technologies Corporation in einer ähnlichen Eigentümerstruktur wie Firefox unter der Tochtergesellschaft der Stiftung, der Mozilla Corporation. Die neue Tochtergesellschaft ermöglichte es dem Thunderbird-Projekt, seinen eigenen Weg mit neuen Funktionen wie der OpenPGP-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einer lang erwarteten mobilen App zu gehen.

Nach Angaben des Thunderbird-Teams begannen die Gespräche zwischen dem Thunderbird-Produktmanager Ryan Lee Sipes und dem Hauptverantwortlichen für K-9, Christian Ketterer, über eine mögliche Zusammenarbeit für eine Thunderbird-E-Mail-App im Jahr 2018.

Im Jahr 2022 haben die beiden beschlossen, dass der beste Weg darin besteht, dass K-9 einfach zu Thunderbird stößt, anstatt dass Thunderbird seine eigene App von Grund auf neu entwickelt.

„Viele Thunderbird-Nutzer haben nach einer Thunderbird-Erfahrung auf dem Handy gefragt, die wir bereitstellen wollen, indem wir K-9 erstaunlich machen (und es in Thunderbird auf Android verwandeln). K-9 wird das Thunderbird-Erlebnis ergänzen und verbessern, wo und wie die Nutzer ein großartiges E-Mail-Erlebnis haben können. Unser Engagement für den Thunderbird-Desktop bleibt unverändert. Der Großteil unseres Teams ist bestrebt, den Thunderbird zum besten E-Mail-Client seiner Klasse zu machen und das wird auch so bleiben“, so Thunderbird.

Das bedeutet, dass K-9 den Namen und das Branding von Thunderbird übernehmen wird. Doch zunächst muss K-9 Mail an den Funktionsumfang und das Erscheinungsbild von Thunderbird angepasst werden.

„Um dies zu erreichen, werden wir finanzielle Mittel und Entwicklungszeit in die kontinuierliche Verbesserung von K-9 Mail stecken. Wir werden brandneue Funktionen hinzufügen und Verbesserungen der Lebensqualität einführen“, so das Thunderbird-Team in einem Blogpost.

K-9 ist keine besonders beliebte E-Mail-App auf Google Play, wurde aber bereits 5 Millionen Mal aus dem Google Play Store heruntergeladen.

Die Roadmap für K-9 Mail umfasst derzeit die Einrichtung von Konten mithilfe der automatischen Konfiguration von Thunderbird-Konten, eine verbesserte Ordnerverwaltung, die Unterstützung von Nachrichtenfiltern und die Synchronisierung zwischen Desktop und mobilem Thunderbird.

Obwohl Thunderbird einräumt, dass es eine Nachfrage nach einer Thunderbird-App für iOS gibt, sagt das Projekt in einer FAQ nur, dass es diese Option derzeit „evaluiert“.

Das Team sagt, dass es sich weiterhin für den Desktop Thunderbird einsetzt und dass K-9 Mail „in Bezug auf die Funktionen an Thunderbird angeglichen wird und wir sicherstellen werden, dass die Synchronisierung zwischen Thunderbird und K-9/Thunderbird auf Android nahtlos funktioniert“.

Das Thunderbird-Team plant außerdem, Firefox Sync als Option anzubieten, um Konten zwischen Thunderbird und K-9 Mail zu synchronisieren. Dies soll im Sommer 2023 umgesetzt werden.

Das Projekt untersucht auch, welche Thunderbird-Funktionen in die Android-App integriert werden können, wie z.B. die Unterstützung von Kalendern, Aufgaben, Feeds und Chat.