Cyber-Security: Menschen im Mittelpunkt

Wo Menschen sind, gibt es Risiken. Proofpoint, Inc. hat heute seinen „Der Faktor Mensch 2022“-Report veröffentlicht. Die Studie untersucht vor allem drei Aspekte, nämlich Verwundbarkeit, gezielte Angriffsarten und Zugriffsprivilegien. Im Bericht finden sich auch zahlreiche Beispiele dafür, welche Kreativität Cyberkriminelle an den Tag legen, um Menschen in die Falle zu locken.

„Auch nach einem turbulenten Jahr mit einer langsamen Rückkehr zur Normalität nehmen Cyberkriminelle weiterhin Menschen ins Visier und nutzen deren Schwächen aus“, kommentiert Ryan Kalember, EVP of Cybersecurity Strategy bei Proofpoint. „Letztes Jahr haben die Angreifer gezeigt, wie skrupellos sie tatsächlich sind. Das macht den Schutz der Mitarbeiter vor Cyberbedrohungen zu einer ständigen Herausforderung für Unternehmen und hat so manchen die Augen für die Gefahren im Cyberspace geöffnet.“

Die wichtigsten Erkenntnisse des „Der Faktor Mensch 2022“-Berichts im Überblick: