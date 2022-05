Broadcom kauft VMware

Broadcom erwirbt VMware für rund 61 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien: Die Übernahme führt zwei innovationsorientierte Kulturen zusammen, bei denen die Technik im Vordergrund steht. Die Broadcom Software Group wird umbenannt und firmiert künftig als VMware.

Broadcom Inc. und VMware, Inc. haben heute eine Vereinbarung bekannt gegeben, nach der Broadcom alle ausstehenden Aktien von VMware in einer Bar- und Aktientransaktion erwerben wird, die VMware auf der Grundlage des Schlusskurses der Broadcom-Stammaktien am 25. Mai 2022 mit rund 61 Milliarden US-Dollar bewertet. Darüber hinaus wird Broadcom 8 Milliarden Dollar der Nettoschulden von VMware übernehmen.

Die neue VMware, als Teil von Broadcom, soll Unternehmenskunden eine größere Auswahl und Flexibilität bieten, um die komplexesten IT-Infrastrukturherausforderungen zu meistern. VMware, leistete Pionierarbeit bei der Virtualisierungstechnologie, einer Innovation, die das x86-Server-basierte Computing positiv veränderte. Anschließend schuf VMware das softwaredefinierte Rechenzentrum und spielte eine führende Rolle bei der Virtualisierung von Netzwerken und Speichern, bevor es sich zu einem führenden Anbieter von Hybrid-Cloud- und Digital-Workspace-Lösungen entwickelte.

Heute bildet das Multi-Cloud-Portfolio von VMware, das die Bereiche Anwendungsmodernisierung, Cloud-Management, Cloud-Infrastruktur, Netzwerke, Sicherheit und ortsunabhängige Arbeitsumgebungen umfasst, eine flexible, konsistente digitale Grundlage, auf der die größten und dynamischsten Unternehmen aller Branchen ihre wichtigsten und komplexesten Arbeitslasten zum Nutzen ihrer Kunden aufbauen, ausführen, verwalten, verbinden und schützen.

Nach Abschluss der Transaktion wird die Broadcom Software Group unter dem Namen VMware firmieren und die bestehenden Infrastruktur- und Sicherheitssoftwarelösungen von Broadcom in ein erweitertes VMware-Portfolio integrieren.

Durch die Zusammenführung des komplementären Broadcom Software-Portfolios mit der führenden VMware-Plattform wird das kombinierte Unternehmen Unternehmenskunden eine erweiterte Plattform an kritischen Infrastrukturlösungen bieten, um Innovationen zu beschleunigen und die komplexesten Anforderungen an die Informationstechnologie-Infrastruktur zu erfüllen.

Hock Tan, President und Chief Executive Officer von Broadcom, sagte: „Aufbauend auf unserer bewährten Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen kombiniert diese Transaktion unsere führenden Halbleiter- und Infrastruktursoftware-Geschäfte mit einem ikonischen Pionier und Innovator im Bereich Unternehmenssoftware, während wir neu definieren, was wir unseren Kunden als führendes Infrastrukturtechnologie-Unternehmen bieten können. Wir freuen uns darauf, dass das talentierte Team von VMware zu Broadcom stößt, um eine gemeinsame Innovationskultur zu kultivieren und einen noch größeren Wert für unsere gemeinsamen Stakeholder zu schaffen, einschließlich beider Aktionärsgruppen.“

Raghu Raghuram, Chief Executive Officer von VMware, sagte: „VMware hat in den letzten 24 Jahren die IT-Landschaft neu gestaltet und unsere Kunden dabei unterstützt, digitale Unternehmen zu werden. Wir stehen für Innovation und unerschütterliche Unterstützung unserer Kunden und ihrer wichtigsten Geschäftsabläufe. Jetzt erweitern wir unser Engagement für außergewöhnlichen Service und Innovation, indem wir die neue Software-Plattform für Broadcom werden. Durch die Kombination unserer Ressourcen und unseres talentierten Teams mit dem bestehenden Unternehmenssoftware-Portfolio von Broadcom, das alles unter der Marke VMware untergebracht ist, entsteht ein bemerkenswerter Anbieter von Unternehmenssoftware. Gemeinsam werden wir unseren Kunden noch mehr Auswahl, Wert und Innovation bieten und sie in die Lage versetzen, in dieser zunehmend komplexen Multi-Cloud-Ära erfolgreich zu sein.“

Tom Krause, Präsident der Broadcom Software Group, sagte: „VMware ist seit langem für seine führende Rolle bei Unternehmenssoftware bekannt, und durch diese Transaktion werden wir Kunden weltweit die nächste Generation von Infrastruktursoftware zur Verfügung stellen. Die Plattform von VMware und die Infrastruktursoftware-Lösungen von Broadcom adressieren unterschiedliche, aber wichtige Unternehmensbedürfnisse, und das kombinierte Unternehmen wird in der Lage sein, diese effektiver und sicherer zu bedienen. Wir haben großen Respekt vor der Kundenorientierung und der Innovationsleistung von VMware und freuen uns darauf, unsere beiden Unternehmen zusammenzuführen.“

Michael Dell, Vorstandsvorsitzender von VMware, sagte: „Gemeinsam mit Broadcom wird VMware noch besser in der Lage sein, wertvolle, innovative Lösungen für noch mehr der weltweit größten Unternehmen zu liefern. Dies ist ein Meilenstein für VMware und bietet unseren Aktionären und Mitarbeitern die Möglichkeit, an einem bedeutenden Wachstum zu partizipieren.“

Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb von drei Jahren nach Abschluss zu einem Pro-forma-EBITDA von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar führen wird. Pro forma für das Geschäftsjahr 2021 beider Unternehmen wird erwartet, dass der Software-Umsatz etwa 49 % des gesamten Broadcom-Umsatzes ausmachen wird.

Details der Transaktion und Weg zum Abschluss

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde, werden die VMware-Aktionäre wählen können, ob sie entweder 142,50 US-Dollar in bar oder 0,2520 Broadcom-Stammaktien für jede VMware-Aktie erhalten. Die Wahl der Aktionäre unterliegt einer Aufteilung, so dass etwa 50% der VMware-Aktien in Bargeld und 50% in Broadcom-Stammaktien umgetauscht werden. Auf der Grundlage des Schlusskurses der Broadcom-Stammaktien am 25. Mai 2022 entspricht der Gesamtbetrag von 138,23 US-Dollar pro Aktie einem Aufschlag von 44% auf den Schlusskurs der VMware-Stammaktien am 20. Mai 2022, dem letzten Handelstag vor den Medienspekulationen über eine mögliche Transaktion, und einem Aufschlag von 32% auf den unbeeinflussten volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs (VWAP) von VMware. Nach Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen Broadcom-Aktionäre, basierend auf den ausstehenden Aktien beider Unternehmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments, ca. 88% und die derzeitigen VMware-Aktionäre ca. 12% des kombinierten Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis besitzen.

Michael Dell und Silver Lake, die 40,2% bzw. 10% der ausstehenden VMware-Aktien besitzen, haben Unterstützungsvereinbarungen unterzeichnet, um für die Transaktion zu stimmen, solange der VMware-Vorstand die vorgeschlagene Transaktion mit Broadcom weiterhin empfiehlt.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Broadcom von einem Bankenkonsortium Zusagen für eine neue, vollständig zugesagte Fremdfinanzierung in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar erhalten.

Broadcom geht davon aus, dass das Unternehmen seine derzeitige Dividendenpolitik beibehalten wird, wonach 50 % des freien Cashflows des vergangenen Geschäftsjahres an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Broadcom geht davon aus, sein Investment-Grade-Rating beizubehalten, da das Unternehmen einen starken Cashflow generiert und beabsichtigt, seinen Fremdkapitalanteil rasch zu reduzieren.

Die Transaktion, die voraussichtlich im Broadcom-Geschäftsjahr 2023 abgeschlossen sein wird, steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der VMware-Aktionäre.

Der Fusionsvertrag sieht eine „Go-shop“-Klausel vor, nach der VMware und sein Board of Directors innerhalb eines Zeitraums von 40 Tagen nach der Unterzeichnung des endgültigen Vertrags, der am 5. Juli 2022 um 23:59 Uhr Pacific Time endet, aktiv um alternative Angebote werben, diese entgegennehmen, bewerten und möglicherweise in Verhandlungen mit den Parteien treten können. Es kann nicht garantiert werden, dass dieser Prozess zu einem besseren Angebot führen wird. VMware beabsichtigt nicht, Entwicklungen in diesem Prozess zu veröffentlichen, bis das Board of Directors eine Entscheidung in Bezug auf ein mögliches besseres Angebot getroffen hat.

In einer separaten Pressemitteilung, die heute veröffentlicht wurde, hat Broadcom die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 1. Mai 2022 endete, bekannt gegeben und einen Ausblick auf das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 gegeben.

Das Board of Directors von Broadcom hat außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm zum Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar bis zum 31. Dezember 2023 genehmigt. Diese neue Aktienrückkaufgenehmigung kommt zu dem im Dezember 2021 genehmigten Aktienrückkaufprogramm hinzu, in dessen Rahmen Broadcom die derzeit verbleibenden Stammaktien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar bis zum 31. Dezember 2022 zurückkaufen kann. Die Rückkäufe im Rahmen der neuen Rückkaufsgenehmigung können auf verschiedene Weise erfolgen, einschließlich offener Marktkäufe oder privat ausgehandelter Käufe. Der Zeitpunkt und die Menge der zurückgekauften Aktien hängen vom Aktienkurs, den Geschäfts- und Marktbedingungen, den Unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, alternativen Investitionsmöglichkeiten, Akquisitionsmöglichkeiten und anderen Faktoren ab. Broadcom ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Stammaktien zurückzukaufen, und das Aktienrückkaufprogramm kann jederzeit ausgesetzt oder beendet werden.