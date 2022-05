VeeamON: Veeam wird Marktführer bei Data Protection

Es gibt starke Bewegung im Markt für Data Protection und Veeam profitiert davon am stärksten. Die Studie „Semiannual Software Tracker: Data Replication & Protection“ von IDC zeigt, dass Dell mit 665,46 Millionen Dollar in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 einen höheren Umsatz als jeder andere Anbieter hat, aber IDC erklärt einen statistischen Gleichstand mit jedem anderen Anbieter, der einen Unterschied von 0,5 Prozent oder weniger im Umsatz hat. So wird Veeam mit seinen 647,17 Millionen Dollar gemeinsam mit Dell auf den ersten Platz gesetzt. Um genau zu sein, liegt Dell immer noch auf Platz 1, aber Veeam nur 0,3 Prozent dahinter.

Dabei verzeichnete Veeam ein Umsatzwachstum von 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatz von Dell im Jahresvergleich um 10,9 Prozent auf 665,46 Millionen Dollar schrumpfte. Wenn sich diese Trends fortsetzen, wird Veeam in der ersten Hälfte des Jahres 2022 der Platzhirsch sein. Veeam erhofft sich starke Impulse von der neuen Version Veeam V12 sowie von von einer speziellen Variante für Salesforce, die beide in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen sollen.

Die anderen Anbieter, in dieser Reihenfolge, sind Veritas auf dem dritten Platz mit einem Umsatzwachstum von nur 0,5 Prozent auf 541,47 Millionen Dollar, IBM mit 472,77 Millionen Dollar, einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und Commvault auf dem fünften Platz mit einem Wachstum von 2,1 Prozent auf 346,8 Millionen Dollar.

Die Umsätze des Gesamtmarktes stiegen um 3,7 Prozent, was bedeutet, dass das Wachstum von Veritas und Commvault hinter der durchschnittlichen Wachstumsrate zurückblieb.

Veeam ist nach eigenen Angaben bereits die Nummer 1 in EMEA und verzeichnete das schnellste jährliche Umsatzwachstum unter den fünf führenden Unternehmen.