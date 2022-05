NASA beendet Mars-Mission

Nach der Kartierung des Marsinneren endet die InSight-Mission der NASA in diesem Jahr. Dem Lander InSight geht nach 3,5 Jahren auf dem Mars die Energie aus, aber er hat beispiellose Daten über das Innere des Roten Planeten geliefert.

Wie die NASA am Dienstag mitteilte, wird die NASA-Marslandefähre InSight ihre wissenschaftliche Mission in diesem Sommer beenden und bis zum Ende des Jahres vollständig außer Betrieb genommen werden, nachdem sie ihre Energieversorgung verloren hat. Während die Mission zu Ende geht, nimmt das Vermächtnis der Landefähre gerade erst Gestalt an, da Wissenschaftler die beispiellosen Daten untersuchen, die InSight über das tiefe Innere des Mars sowie über sein Wetter und Magnetfeld gesammelt hat.

„Vor InSight war das Innere des Mars ein riesiges Fragezeichen“, sagte Bruce Banerdt, leitender Forscher von InSight am Jet Propulsion Laboratory der NASA, am Dienstag gegenüber Reportern. „Wir hatten nur ein sehr unscharfes Bild davon, was im Inneren des Mars vor sich geht. Jetzt können wir tatsächlich ein quantitativ präzises Bild zeichnen.“

Und obwohl InSight in diesem Jahr langsam auslaufen wird, da es an Energie verliert, sammelt es immer noch wertvolle Daten. Am 4. Mai entdeckte InSight ein Marsbeben der Stärke 5 – das stärkste Beben, das bisher aufgezeichnet wurde, mit einem Faktor von 10.

Dank der von InSight gesammelten Daten können die Wissenschaftler die Dicke der Marskruste auf 10 km und die Größe des Marskerns auf 50 km genau abschätzen.

Diese Informationen, so Banerdt, „ermöglichen es uns jetzt, unsere Modelle der Planetenbildung zu überprüfen und zu untersuchen, wie sich die Planeten aus einer Staubwolke entwickelt haben, die um die Sonne kreiste“.

Mit den neuen Daten, so Banerdt, „konnten wir bereits zwei Drittel der Modelle für die Planetenentstehung, die es gibt, ausschließen, indem wir uns einfach die Größe und Dichte des Kerns und die Dicke der Kruste angesehen haben.“

Seit seiner Landung auf dem Mars im November 2018 misst InSight – kurz für Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – mit einem Seismometer die Wellen, die sich durch das Innere des Planeten bewegen. InSight brachte auch eine Sonde zum Mars, die die Temperatur und den Wärmefluss im Inneren des Planeten messen sollte. Das Gerät, das den Spitznamen Maulwurf“ trägt, stieß jedoch auf eine unerwartete Krustenschicht im Marsboden, so dass es nicht weit genug nach unten vordringen konnte, um die geplanten Messungen durchzuführen.

Die Probleme mit dem Maulwurf waren „wahrscheinlich die größte Enttäuschung der Mission“, sagte Banerdt. Dennoch, so Banerdt, wurden die Hauptziele, die sich sein Team für InSight gesetzt hatte, alle erreicht. Tatsächlich wurden die primären wissenschaftlichen Ziele der Mission bereits in ihrem ersten Marsjahr (fast zwei Erdenjahre) erreicht, und der Lander befindet sich nun auf einer erweiterten Mission.

Die in den letzten dreieinhalb Jahren gesammelten Daten sowie die Daten, die InSight weiterhin sammelt, sind alle archiviert und stehen der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung. Sie sollten „für die nächsten Jahrzehnte wertvoll sein“, so Banerdt.

Während InSight noch Daten sammelt, ist der Lander sehr staubig geworden. Er ist so verdreckt, dass seine beiden etwa einen Meter breiten Solarpaneele deutlich weniger Strom produzieren als ursprünglich. Zu Beginn der Mission produzierten die Solarzellen von InSight etwa 5.000 Wattstunden pro Marstag oder Sol – genug, um einen Elektroofen eine Stunde und 40 Minuten lang zu betreiben. Jetzt produzieren sie etwa 500 Wattstunden pro Sol – genug, um denselben Elektroherd für nur 10 Minuten zu betreiben.

Hinzu kommt, dass die jahreszeitlichen Veränderungen auf dem Mars es den Sonnenkollektoren noch schwerer machen werden, Strom zu produzieren. In den nächsten Monaten wird sich mehr Staub in der Luft befinden, was die Sonneneinstrahlung verringert.

Daher wird die NASA das Seismometer in diesem Frühjahr kontinuierlich betreiben, bis es gegen Ende des Sommers abgeschaltet wird. In der Zwischenzeit wird der Roboterarm von InSight bald in eine Ruheposition gebracht, die so genannte „Ruhestellung“, die es ihm ermöglicht, Fotos zu machen. Wenn InSight mit sehr geringer Leistung betrieben wird, kann er immer noch einige Bilder aufnehmen, bis er Ende des Jahres vollständig abgeschaltet wird.