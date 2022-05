Apple gibt Vorschau auf neue iPhone-Funktionen

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnungs-Keynote von Apples jährlicher Worldwide Developer Conference, auf der das Unternehmen eine Vorschau auf kommende Software-Funktionen und Änderungen für das iPhone und den Rest seiner Hardware-Produktpalette geben wird.

Am Dienstag gab Apple jedoch eine Vorschau auf mehrere neue Funktionen für die Barrierefreiheit, die nach Angaben des Unternehmens noch in diesem Jahr auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch erscheinen werden – vermutlich in iOS 16 und iPadOS 16.

Für blinde oder sehbehinderte Nutzer nutzt die neue Türerkennung den Lidar-Scanner des iPhones oder iPads und die Rückseitenkamera, um eine Tür zu erkennen und dem Nutzer Details zu geben, wie z. B. wie weit sie entfernt ist und welche Details der Nutzer über die Tür wissen muss – z. B. ob sie offen oder geschlossen ist oder ob die Tür nach innen oder außen öffnet und welche Art von Griff sie hat. Apple gibt außerdem an, dass die Funktion in der Lage ist, Raumnummern oder Schilder in der Nähe oder an der Tür selbst zu lesen.

Google fügte vor einigen Jahren die Möglichkeit hinzu, jedes Audio, das von einem Android-Telefon kommt, in Live-Untertitel umzuwandeln, und jetzt fügt Apple dem iPhone, iPad und Mac eine ähnliche Funktion hinzu. Die Funktion funktioniert mit jedem Audio, das auf Ihrem Apple-Gerät abgespielt wird, einschließlich eines Gesprächs mit einer Person, die neben Ihnen sitzt.

Apple Watch-Nutzer haben die Möglichkeit, das Display der Uhr auf ihrem iPhone zu spiegeln, um größere Touch-Ziele zu erhalten, so dass es möglich und einfacher ist, die Uhr über den Bildschirm des iPhones zu steuern. Außerdem wird es neue Quick Actions auf der Apple Watch geben, die Funktionen wie das Annehmen oder Beenden eines Anrufs oder die Steuerung der Medienwiedergabe durch einen Doppelklick ermöglichen.

Zu den zusätzlichen Funktionen für die Barrierefreiheit von Apple-Hardwareprodukten gehört eine Buddy-Controller-Funktion, die es einer zweiten Person ermöglicht, jemandem beim Spielen eines Spiels mit einem zweiten Game-Controller zu helfen, indem die beiden Controller zu einem einzigen kombiniert werden. Außerdem wird es eine Option geben, mit der man einstellen kann, wie lange Siri wartet, bevor sie auf eine Anfrage antwortet, einen Sprachsteuerungsbuchstabiermodus für die buchstabengenaue Schreibweise, eine verbesserte Tonerkennung für benutzerdefinierte Töne und vieles mehr.