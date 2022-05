VeeamOn 2022 Tag 1

Am ersten Tag der Konferenz VeeamOn vom 17. bis zum 18. Mai in Las Vegas stellte CEO Anand Eswaran die neue Strategie seines Unternehmens vor: Die Schlüsselpunkte sind die Abwehr von Ransomware, die Modernisierung des Backup, Cloud Beschleunigung und die hybride Cloud.

CEO Anand Eswaran läutete vor 15.000 Teilnehmern die VeeamOn 2022 vom 17. bis zum 18. Mai in Las Vegas ein: Die erste hybride Veranstaltung überhaupt und die erste physische seit zweieinhalb Jaren. Er stellte die innovationsgetriebene Entwicklung in den Mittelpunkt.

Daten verändern die digitale Transformation. Es ist lebenswichtig, diese Zu schützen überall in der hybriden Cloud. Wir bei Veeam schützen sie gegen Ransomware als letzte Verteidigungslinie, mit Cloud Beschleunigung. Wir heben das Backup auf eine neue Stufe.

Es gibt neue Datentypen und Speicherorte. Eine Strategie für die hybride Cloud, aber nur jede zehnte Firma schützt Daten richtig. 80.000 Ransomware-Attacken pro Tag greifen überall an. Niemand ist immun. Der häufigste Einstiegspunkt ist auch heute noch eine simple Phishing-Mail.

Cybersicherheit betrifft das ganze Unternehmen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann Vorkehrungen treffen. Mit Veeam Lösungen und Best Practices sind Unternehmen auf der sicheren Seite.

Ein zweiter Punkt ist die hybride Cloud. Die hybride Zukunft ist da und alle Daten müssen geschützt werden. Hosted Cloud Workloads sind der wichtigste Schutzpunkt. Die Kontrolle der Daten muss gewährleistet werden mit nativem Backup.

„Es ist spannend, die VeeamON 2022 zum ersten Mal seit unserer Veranstaltung in Miami 2019 als persönliche Veranstaltung auszurichten“, sagte Anand Eswaran, CEO von Veeam. „Während wir alle in den letzten Jahren das meiste aus virtuellen Erfahrungen gemacht haben, gibt es keinen Ersatz für das Engagement in der Realität. Auf der VeeamON 2022 teilen wir nicht nur unsere Vision für die Zukunft der Datensicherung, sondern feiern auch die Tatsache, dass Veeam jetzt die Nummer 1 auf dem Markt für Datensicherung ist und dass wir in Q1’22 ein Umsatzwachstum von 25 % im Jahresvergleich erzielt haben, wobei unsere Cloud-, SaaS- und Kubernetes-Geschäfte alle deutlich gewachsen sind. Während die Makrotrends, mit denen die IT-Branche konfrontiert ist, viele Herausforderungen mit sich bringen, wie z.B. die Bedrohung durch Ransomware-Angriffe und die globale Einführung von Multi-/Hybrid-Cloud-Architekturen, haben wir uns als Gemeinschaft zusammengetan, um unseren Kunden die robustesten Lösungen zu bieten.“

Im vergangenen Jahr hat Veeam mehr als 30 Produkt-Updates vorgestellt, darunter Veeam Backup & ReplicationTM v11a, das die Cloud-nativen Lösungen zum Schutz von Daten in AWS, Azure und Google Cloud enthält. Diese Innovationen sorgten dafür, dass Veeam ein Rekord-GJ21 mit einem Umsatzwachstum von 27 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete, wobei das Geschäft mit Veeam Backup for Microsoft 365 mit einem Wachstum von 73 % im Vergleich zum Vorjahr schneller als erwartet wuchs und die Veeam Availability Suite um über 36 % im Vergleich zum Vorjahr zulegte. Dieser Erfolg setzte sich auch im ersten Quartal 2022 fort: Veeam meldete ein ARR-Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum von 78 % gegenüber dem Vorjahr im gesamten Abonnementgeschäft. Dank dieser konstanten Leistung ist Veeam im 2. Halbjahr 21 weltweit die Nummer 1 im DR&P-Markt von IDC[1]. Im neuesten IDC Semi-annual Software Tracker, 2H’21, verzeichnete Veeam das schnellste Umsatzwachstum im weltweiten Markt für Datenreplikation und -sicherung (DR&P) unter den fünf führenden Anbietern, allen anderen Anbietern zusammen und dem Gesamtmarktdurchschnitt. Tatsächlich war das Wachstum von Veeam im Jahresvergleich mehr als doppelt so hoch wie das der fünf nächstplatzierten Wettbewerber im Markt.

„Die Nummer 1 im Markt zu sein, ist ein großer Erfolg, nicht nur für Veeam, sondern für unser gesamtes Ökosystem, und wir möchten unseren Kunden und Partnern dafür danken, dass sie dies möglich gemacht haben“, fügt Eswaran hinzu. „Das gesamte Veeam-Team ist besessen davon, den Erfolg seiner Kunden voranzutreiben, aber diese Anerkennung ist großartig. Während der VeeamON 2022 werden die Teilnehmer erfahren, wie die Roadmap von Veeam für den Rest dieses Jahres und bis ins Jahr 2023 weitere bahnbrechende Innovationen liefern wird; Innovationen, die den Kunden helfen werden, die geschäftliche Effizienz und Agilität voranzutreiben, ihre Daten zu schützen, egal wo sie sich befinden, und sicherzustellen, dass sie für die nächste Stufe der digitalen Transformation gut vorbereitet sind.“

Auf der VeeamON 2022 veröffentlicht Veeam auch die Ergebnisse seines ersten Ransomware-Reports. Eine unabhängige Umfrage unter mehr als 1.000 IT-Führungskräften, die von Cyberangriffen betroffen waren, ergab, dass im Durchschnitt 47 % der Daten eines Unternehmens verschlüsselt sind und nur 69 % dieser Daten wiederhergestellt werden können. Ebenso alarmierend ist die Tatsache, dass die Zahlung des Lösegelds keine Gewähr für die Wiederherstellbarkeit bietet. 94 % der Angreifer versuchen, die Backup-Repositories als Teil des Angriffs zu zerstören, und mehr als die Hälfte der Unternehmen gab zu, dass ihre Cybersicherheitsprotokolle vollständig überarbeitet oder erheblich verbessert werden müssen, um sich vor den wachsenden Bedrohungen zu schützen. Im Jahr 2021 waren nur 19 % der Unternehmen in der Lage, ihre Daten wiederherzustellen, ohne Lösegeld zu zahlen. Veeam konzentriert sich darauf, den anderen 81 % der weltweiten Unternehmen dabei zu helfen, dies auch in Zukunft zu erreichen.