Was ist eine Brandschutzdokumentation?

Ein Gebäudebrand kann verheerende Folgen haben – sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch für die Menschen, die sich hier aufhalten. Allein 2020 starben 336 Menschen an den Folgen von Bränden (Quelle: Statista). Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, auf einen zuverlässigen Brandschutz zu achten. In diesem Bereich gelten außerdem strenge Vorschriften. Um nachzuweisen, dass Sie diese erfüllt haben, müssen Sie eine Brandschutzdokumentation erstellen.