HPE und Salesforce stellen Automatisierungstools für Entwickler vor

HPE hat seinen nächsten Schritt in der Technologie für künstliche Intelligenz (KI) angekündigt: die Einführung von HPE Swarm Learning und des neuen Machine Learning (ML) Development System. Die neuen Tools wurden mit dem Ziel eingeführt, die Genauigkeit der Modelle zu verbessern, den Aufwand für die KI-Infrastruktur zu verringern und die Datenschutzstandards zu verbessern.

HPE behauptet, dass das Swarm Learning-Tool eine „bahnbrechende KI-Lösung“ ist, die darauf abzielt, Erkenntnisse an der Grenze zu beschleunigen, mit Anwendungen, die von der Erkennung von Kreditkartenbetrug bis zur Diagnose von Krankheiten reichen. HPE behauptet, dass das System dies durch die Vereinheitlichung verschiedener KI-Lernmodelle bei gleichzeitigem Schutz des Datenschutzes erreicht.

Laut Justin Hotard, Executive Vice President und General Manager, hat die neue Technologie bereits Fortschritte bei der Bewältigung der Herausforderungen in diesen Bereichen gemacht.

„Unternehmen versuchen, KI und maschinelles Lernen einzubinden, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu differenzieren, sehen sich aber oft mit der Komplexität bei der Einrichtung der Infrastruktur konfrontiert, die erforderlich ist, um genaue KI-Modelle in großem Umfang zu erstellen und zu trainieren“, fügte Hotard hinzu.

„Das HPE Machine Learning Development System kombiniert unsere bewährten End-to-End-HPC-Lösungen für Deep Learning mit unserer innovativen Softwareplattform für maschinelles Lernen in einem System, um eine leistungsstarke Out-of-the-Box-Lösung zu bieten, die die Zeit bis zur Wertschöpfung und die Ergebnisse mit KI beschleunigt.“

Hewlett Packard Enterprise meldete im März, dass der Gesamtumsatz für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2022 6,96 Milliarden US-Dollar erreichte, ein leichter Anstieg von 2 % gegenüber den 6,83 Milliarden US-Dollar des Vorjahresquartals.

In der Zwischenzeit hat Salesforce auf seiner TrailblazerDX 2022-Konferenz eine Reihe von Ankündigungen bezüglich der Erweiterung der Flow Automation Suite gemacht. Salesforce behauptet, dass die neuen Tools es Kunden ermöglichen, komplexe Salesforce Customer 360 Platform-Prozesse schnell zu automatisieren und Lösungen zu erstellen, die über Slack, Mulesoft und Tableau automatisiert werden können.

Um dies zu erreichen, hat Salesforce seine Flow Automation Suite aktualisiert, die nun nach Angaben des Unternehmens mehr als eine Billion monatliche Automatisierungen liefern kann.

„Die neuen Funktionen für Flow bieten den Benutzern die Möglichkeit, Flows von Analyse-Dashboards aus auszulösen, Low-Code zu verwenden, um sich leicht in jedes System zu integrieren, und mit Flows direkt in Slack zu interagieren, wo die Menschen die meiste Zeit verbringen“, so Patrick Stokes, Executive Vice President und General Manager von Salesforce.

Darüber hinaus kündigten Salesforce und Slack gemeinsam die Salesforce Platform for Slack an, ein neues Toolkit, mit dem Entwickler Slack-Apps direkt von Salesforce aus erstellen können, sowie die Beta-Verfügbarkeit zahlreicher Apps für die Bereiche Vertrieb, Service und Marketing, die alle voraussichtlich im Juni dieses Jahres allgemein verfügbar sein werden.

Darüber hinaus kündigte Tableau eine Reihe neuer Funktionen innerhalb seiner Plattform an, die darauf abzielen, die Probleme zu lindern, mit denen Entwickler bei der Organisation von Daten und der Entwicklung einer auf Analysen ausgerichteten Architektur konfrontiert sind. Die neuen Tableau-Funktionen sollen mehr Daten erschließen, Tableau-Analysen in jede beliebige Anwendung einbetten und Datenerkenntnisse über Salesforce Flow direkter in den Arbeitsablauf einfließen lassen.