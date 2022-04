SAP: Fast 20.000 Kunden für S/4 HANA

Die Kundenbasis wächst: Mehr als 500 Kunden haben sich im ersten Quartal 2022 für SAP S/4HANA entschieden. Die Gesamtzahl der SAP-S/4HANA-Kunden ist damit gegenüber der Vorjahresperiode um 18 % auf mehr als 19.300 gestiegen. Davon haben über 13.900 bereits den Produktivbetrieb aufgenommen. Im ersten Quartal waren über 60 % der gewonnenen SAP-S/4HANA-Kunden Neukunden. Kunden auf der ganzen Welt haben sich im ersten Quartal für „RISE with SAP“ entschieden, darunter Accenture, Canon Production Printing, die Citizen Watch Company, Daimler Truck AG, Grupo Estrella Blanca, Exide Industries Limited, die NEC Corporation, Ooredoo Group, Qinqin Food, Rising Auto, TELUS, Tramontina und Wipro Limited. Vertragsabschlüsse über das gesamte SAP-Lösungsportfolio hinweg wurden unter anderem mit folgenden Schlüsselkunden erzielt: Air France-KLM, FEMSA, Heineken, L’Oréal, die Merck KGaA, MLP, die Nippon Telephone and Telegraph Corporation, NHS Shared Business Services, PetSmart, Pick n Pay, die Salling Group, Schaeffler und Swellfun. Außerdem nahmen PT United Tractors, die Schwarz Produktion und Vodafone New Zealand alle im ersten Quartal den Produktivbetrieb mit SAP-Lösungen auf.

Microsoft hat angekündigt, als erster Public-Cloud-Anbieter „RISE with SAP“ und SAP S/4HANA einzuführen, um seine eigenen SAP-ERP-Systeme zu modernisieren. Mit diesen Lösungen wird Microsoft in der Lage sein, neue Technologien schneller zu nutzen und Best Practices zu entwickeln, von denen unsere gemeinsamen Kunden profitieren. Die SAP verzeichnete im ersten Quartal in allen Regionen eine ausgezeichnete Entwicklung bei den Clouderlösen. Die USA und Deutschland verbuchten eine herausragende Entwicklung bei den Clouderlösen, während Japan, China, Brasilien, Kanada, die Schweiz, Frankreich und Großbritannien ein besonders starkes Ergebnis erzielten

Das Geschäft der SAP wurde im ersten Quartal durch den Krieg in der Ukraine belastet. Anfang März hat die SAP alle neuen Verkäufe in Russland und Belarus gestoppt. Außerdem hat die SAP begonnen, ihren Cloudbetrieb in Russland einzustellen, und beabsichtigt, den Support und die Wartung ihrer On-Premise-Produkte in Russland zu beenden. Der Current Cloud Backlog verringerte sich durch die Beendigung bestehender Cloudprojekte um rund 60 Mio. € und das Betriebsergebnis sank aufgrund geringerer On-Premise-Erlöse, höherer Abschreibungen auf Anlagen in Rechenzentren und aktivierter Verkaufsprovisionen um rund 70 Mio. €.