Google: 2021 war ein Rekordjahr für Zero-Day-Lücken

2021 war ein Rekordjahr in Bezug auf die Anzahl der Zero-Day-Schwachstellen in Software wie Chrome, Windows, Safari, Android, iOS, Firefox, Office und Exchange. Googles Project Zero erfasste im vergangenen Jahr insgesamt 58 Sicherheitslücken, die in freier Wildbahn ausgenutzt erfasst wurden, bevor ein Patch des Herstellers verfügbar war.

Die Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die jährliche Entdeckungsrate von Zero-Day-Exploits in freier Wildbahn, seit GPZ Mitte 2014 mit der Verfolgung von Zero-Days begann.

Während Zero Days, die in freier Wildbahn entdeckt werden, für Angreifer einen „Misserfolg“ darstellen, weist Maddie Stone, Forscherin bei Google Project Zero, in einem Blogpost darauf hin, dass „wir uns ohne das Exploit-Muster oder einen detaillierten technischen Bericht, der auf dem Muster basiert, nur auf die Behebung der Schwachstelle konzentrieren können, anstatt auch die Ausnutzungsmethode zu entschärfen.“

Google fordert einen breiteren Zugang zu Details über bekannte Zero-Day-Lücken

Laut Google bedeutet dies, dass Angreifer ihre bestehenden Exploit-Methoden weiter verwenden können. Angreifer seien nicht gezwungen, in neue Methoden zu investieren.

Google hofft, dass mehr Softwareanbieter offenlegen, dass Sicherheitslücken bereits aktiv ausgenutzt werden. Auch sei es notwendig, Muster von Exploits sowie detaillierte technische Beschreibungen einem größeren Forscherkreis zugänglich zu machen.