Cyber-Kriminelle verbergen sich hinter Komplexität

Nur 18% der Unternehmen in der EMEA-Region mussten im vergangenen Jahr keine Ausfallzeiten in Kauf nehmen. Einer der häufigsten Gründe für derart hohe Ausfallraten ist die Komplexität der IT-Infrastruktur. Zu viele Lösungen werden angehäuft und falsch eingesetzt.

Während die Budgets für IT-Sicherheit teilweise teigen, sinkt die Effizienz – was dazu führt, dass immer mehr Lücken in den bestehenden Cyber-Abwehrmaßnahmen entstehen. Die Mehrheit (69%) der Unternehmen in der EMEA-Region wendet laut des Acronis Cyber Protection Survey 2022 ohnehin nur 4–15% ihres IT-Gesamtbudgets für die IT-Sicherheit auf.

Die fünf größten Cyber-Bedrohungen, die den Nutzern am meisten Sorgen bereiten sind: Datendiebstahl (Kreditkarte, Identität, Passwörter usw.), Malware (Viren usw.), Phishing-Angriffe; Brute-Forcing (schwache Passwörter) und Ransomware.

Die Benutzer wissen immer noch nicht viel über einige der wichtigsten Cyberbedrohungen, mit denen sie konfrontiert sind – und dieses mangelnde Bewusstsein nutzen Cyberkriminelle ausgeklügelte und ausgeklügelte Angriffsvektoren.

Selbst sehr bekannte und effektive Cyberangriffe wie Kryptojacking und DoS/DDoS werden von einem erheblichen Prozentsatz der privaten IT-Benutzer ignoriert – 43 % sind nicht besorgt oder wissen nichts über Kryptojacking, 36 % sind nicht besorgt oder wissen nichts von DoS/DDoS-Angriffe.

Die Unternehmen sind auch besorgt über Cyberangriffe, die durch das aktuelle geopolitische Klima bedingt sind. 38% der Unternehmen in der gesamten EMEA-Region sind „sehr besorgt“ und in Deutschland 29%.

Trotz eines wachsenden Bewusstseins für die besten Backup-Praktiken zögern Unternehmen auf der ganzen Welt noch immer, auf moderne Technologien und bewährte Praktiken zurückzugreifen – was die Unternehmen noch anfälliger für Cyber-Bedrohungen macht. Einer der Hauptgründe für die langsame Akzeptanz: die Technologie erscheint zu komplex oder vermeintlich verzichtbar.

56% der IT-Anwender in der EMEA-Region haben im letzten Jahr Daten auf einem Computer oder Mobilgerät verloren. Die Daten gingen aufgrund versehentlicher Löschungen, Anwendungs- oder Systemabstürzen, Malware-Angriffen und anderen gängigen Ursachen flöten. 25% dieser Anwender haben sogar mehrfach ihre Daten verloren. Dennoch sind viele IT-Anwender nicht in der Lage, zuverlässig zu erkennen, ob ihre Daten bei Angriffen manipuliert wurden.

Trotz EU-DSGVO (GDPR) weiß eine erstaunliche Anzahl von unternehmensinternen IT-Teams in der EMEA-Region immer noch nicht, ob ihr Unternehmen bestimmten Datenschutzbestimmungen unterliegt: In Deutschland sind 16% der Unternehmen unsicher, ob solche Vorschriften für sie gelten.