Gartner sieht rückläufigen PC-Markt

Die weltweiten PC-Lieferungen beliefen sich im ersten Quartal 2022 auf insgesamt 77,5 Millionen Stück, ein Rückgang von 7,3 % gegenüber dem ersten Quartal 2021, so die vorläufigen Ergebnisse von Gartner, Inc. Ein starker Rückgang der Chromebook-Verkäufe trug wesentlich zum Gesamtmarktrückgang bei.

„Nach einem beispiellosen Anstieg der Chromebook-Verkäufe im Jahr 2020 und Anfang 2021, der durch die Nachfrage auf dem US-Bildungsmarkt angetrieben wurde, hat sich das Wachstum bei Chromebooks abgeschwächt“, so Mikako Kitagawa, Research Director bei Gartner. „Es war ein schwieriges Quartal für den PC- und Chromebook-Markt, um Wachstum zu erzielen, da der PC-Markt um diese Zeit im letzten Jahr das höchste Wachstum seit Jahrzehnten verzeichnete.“

Ohne Chromebooks wuchs der weltweite PC-Markt um bescheidene 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich zu den schwächeren Chromebook-Verkäufen trug auch die verlangsamte Verbrauchernachfrage zum Abwärtstrend des Marktes bei, da sich die Ermessensausgaben von den Geräten weg verlagerten. Geschäfts-PCs hingegen verzeichneten im ersten Quartal 2022 ein Wachstum, da hybride Arbeitsformen und die Rückkehr ins Büro die Nachfrage nach Desktop-Geräten anregten.

Die drei führenden Anbieter auf dem weltweiten PC-Markt blieben im ersten Quartal 2022 unverändert, wobei Lenovo mit einem Marktanteil von 23,6 % weiterhin die Nummer 1 bei den Auslieferungen ist.

Anmerkungen: Die Daten umfassen Schreibtisch-PCs, Notebooks, ultramobile Premiums (wie Microsoft Surface) und Chromebooks, aber keine iPads. Alle Daten sind Schätzungen auf der Grundlage einer vorläufigen Studie. Die endgültigen Schätzungen können sich noch ändern. Die Statistiken beruhen auf Lieferungen, die über die Vertriebskanäle verkauft werden. Aufgrund von Rundungen addieren sich die Zahlen möglicherweise nicht zu den angegebenen Summen.

Quelle: Gartner (April 2022)

Sowohl Lenovo als auch HP hatten im ersten Quartal erhebliche Auswirkungen der rückläufigen Chromebook-Verkäufe zu verzeichnen. Lenovo war von den rückläufigen Chromebook-Verkäufen in den USA betroffen, aber dieser Rückgang wurde durch das Wachstum in Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum abgefedert. HP hat Chromebooks in den letzten Jahren Priorität eingeräumt, seinen Fokus auf Chromebooks aber in der zweiten Jahreshälfte 2021 verringert, was zu einem deutlichen Rückgang der Gesamtlieferungen im ersten Quartal 2022 führte.

Dell erzielte im ersten Quartal trotz anhaltender Lieferengpässe auf dem Geschäftskundenmarkt einen Anstieg der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Quartal markierte für Dell die sechste Wachstumsperiode in Folge, was zum Teil auf die relativ geringe Präsenz des Unternehmens in den rückläufigen Segmenten Chromebooks und Consumer-PCs zurückzuführen ist.

Apple setzte seinen Schwung zu Beginn des Jahres fort, angeführt von der Popularität der M1-basierten Mac-Geräte. Im ersten Quartal führte Apple den Mac Studio ein, ein M1-basiertes Premium-Desktop-Modell, das den Absatz bei PC-Nutzern, die eine hohe Rechenleistung benötigen, ankurbelte.

Regionaler Überblick

Der EMEA-PC-Markt ging im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 % zurück und erreichte 22,5 Millionen Einheiten. Neben der schwachen Chromebook-Nachfrage hatte auch der Einmarsch Russlands in der Ukraine erhebliche Auswirkungen auf den PC-Absatz in der Region.

„Viele PC-Anbieter haben die Lieferung von Geräten nach Russland eingestellt, und die Nachfrage in der Ukraine brach ein“, so Kitagawa. „Darüber hinaus hat der zunehmende Inflationsdruck auf die Ermessensausgaben die Verbraucher zweifellos dazu veranlasst, sich mit dem Kauf von PCs zurückzuhalten, insbesondere in Osteuropa, das etwa 18 % des EMEA-PC-Marktes ausmacht.“