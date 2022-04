PC-Verkäufe rückläufig

Die weltweiten Auslieferungen traditioneller PCs, einschließlich Desktops, Notebooks und Workstations, gingen im ersten Quartal 2022 (1Q22) um 5,1 % zurück, übertrafen jedoch frühere Prognosen, so die vorläufigen Ergebnisse des Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker der International Data Corporation (IDC). Der PC-Markt verzeichnete in den letzten zwei Jahren ein zweistelliges Wachstum.

Der Rückgang im ersten Quartal ist zwar laut IDC eine Veränderung dieser Dynamik, bedeutet aber nicht, dass sich die Branche in einer Abwärtsspirale befindet. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette und der Logistik lieferten die Hersteller in diesem Quartal 80,5 Millionen PCs aus. Das Volumen des 1Q22 markiert das siebte Quartal in Folge, in dem weltweit mehr als 80 Millionen PCs ausgeliefert wurden, was seit 2012 nicht mehr der Fall war.

„Der Fokus sollte nicht auf dem Rückgang des PC-Volumens im Vergleich zum Vorjahr liegen, denn das war zu erwarten. Der Fokus sollte auf der PC-Industrie liegen, die es geschafft hat, mehr als 80 Millionen PCs auszuliefern, und das in einer Zeit, in der Logistik und Lieferkette immer noch ein Chaos sind, begleitet von zahlreichen geopolitischen und pandemiebedingten Herausforderungen“, sagte Ryan Reith, Group Vice President bei IDC’s Worldwide Mobile Device Trackers. „Wir haben eine gewisse Verlangsamung sowohl auf dem Bildungs- als auch auf dem Verbrauchermarkt festgestellt, aber alle Indikatoren zeigen, dass die Nachfrage nach kommerziellen PCs sehr stark bleibt. Wir glauben auch, dass der Verbrauchermarkt in naher Zukunft wieder anziehen wird. Das Ergebnis des 1Q22 war ein PC-Auslieferungsvolumen, das für ein erstes Quartal nahezu rekordverdächtig war.“

Die Rangliste der Top-Anbieter blieb im 1Q22 im Vergleich zum vierten Quartal 2021 unverändert. Lenovo blieb mit 22,7 % Marktanteil an der Spitze, gefolgt von HP Inc., Dell Technologies und Apple. ASUS und Acer belegten im 1Q22 gemeinsam Platz 5. Dell, Apple und ASUS waren die einzigen Top-Anbieter, die im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs bei den Auslieferungen verzeichnen konnten. Aufgrund der anhaltenden Engpässe in der Lieferkette und eines schwierigen Vergleichs mit dem starken 1Q21 verzeichneten Notebooks im Jahresvergleich einen Rückgang, während Desktops leicht zulegten.

„Selbst wenn sich Teile des Marktes aufgrund von Nachfragesättigung und steigenden Kosten verlangsamen, sehen wir immer noch einige Lichtblicke in einem Markt, der einen Wendepunkt hin zu einem langsameren Wachstumstempo erreicht hat“, sagte Jay Chou, Research Manager für den Quarterly PC Monitor Tracker von IDC. „Abgesehen von den kommerziellen Ausgaben für PCs gibt es immer noch aufstrebende Märkte, in denen die Nachfrage in den früheren Phasen der Pandemie vernachlässigt worden war, und auch die Nachfrage im höheren Endverbraucherbereich hat sich gehalten.“