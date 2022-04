Neue Linux-Distribution Cutefish OS

Vor kurzem wurde bekannt, dass Cassidy James Blaede (der Gründer von elementary OS) das Unternehmen verlässt, das für eine der elegantesten und benutzerfreundlichsten Linux-Distributionen auf dem Markt verantwortlich ist. Es ist nicht bekannt, wie sich Blaedes Ausscheiden auf das Betriebssystem auswirken wird, aber es würde nicht überraschen, wenn die Auswirkungen alles andere als positiv wären. Schließlich war Blaede der Hauptantreiber von elementary OS.

Was bedeutet das also für die Landschaft der Linux-Distributionen angesichts des möglichen Verlusts eines guten Desktops? Nicht viel, wenn es nach den Machern von Cutefish OS geht.

Cutefish OS ist eine weitere Linux-Distribution (basierend auf Debian), die in den letzten paar Jahren entstanden ist, Qt Quick verwendet und (wie elementary OS) die Benutzer sofort an den macOS-Desktop mit einer oberen Leiste und einem unteren Dock erinnern wird. Und selbst als Beta-Version 0.8 bringt Cutefish eine große Eleganz in den Linux-Desktop-Mix. Für alle, die ihre Desktops nicht nur funktional, sondern auch künstlerisch mögen, ist Cutefish OS genau das Richtige.

Natürlich gibt der Standard-Desktop nicht das ganze Bild wieder. Öffnen Sie zum Beispiel das Terminalfenster und Sie sehen, wie viel Sorgfalt in das Design dieses Desktops geflossen ist. Klicken Sie auf die Cutefish OS-Menüschaltfläche (Raketenschiff ganz links im Dock), und Sie sehen eine Anwendungsübersicht, die der von GNOME ähnelt.

Sie werden auch sofort feststellen, wie wenige Anwendungen standardmäßig installiert sind. Dies ist sehr ähnlich, wie Elementary OS mit vorinstallierten Anwendungen umgeht. Der große Unterschied ist, wie Cutefish OS Pakete verwaltet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Linux-Distributionen stellt Cutefish OS nicht den traditionellen „App Store“ in den Vordergrund, sondern eine einfache grafische Benutzeroberfläche für die Installation von .deb-Paketen. Der Prozess läuft folgendermaßen ab:

Laden Sie die .deb-Installationsdatei herunter.

Öffnen Sie den Standard-Dateimanager und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die neu heruntergeladene Datei befindet.

Öffnen Sie den Paket-Installer.

Ziehen Sie die deb-Datei in das Paket-Installationsprogramm.

Klicken Sie auf Installieren

Installation des Opera Webbrowsers auf Cutefish OS.

Obwohl dieser Prozess einwandfrei funktioniert, könnte er für neue Benutzer ein Hindernis darstellen. Die Suche nach .deb-Dateien für Anwendungen kann ein wenig mühsam sein, und man weiß nicht, wie der Package Installer mit Abhängigkeiten umgehen wird. Obwohl Opera problemlos installiert werden konnte, könnte es bei anderen Anwendungen Probleme geben.

Aber Cutefish OS hat noch einen anderen Trick im Ärmel. Unter den vorinstallierten Anwendungen befindet sich der Cutefish Store (erst kürzlich veröffentlicht), ähnlich wie bei GNOME Software. Der einzige Nachteil des Cutefish Stores ist, dass er nur eine minimale Anzahl von installierbaren Anwendungen anbietet. Wenn Sie zum Beispiel die Anwendung öffnen und auf die Kategorie Office klicken, finden Sie nur zwei Angebote: ONLYOFFICE und Xournal++. Wenn Sie schon einmal mit ONLYOFFICE gearbeitet haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass bei der Installation nur die Desktop-Editoren und kein vollständiges Office-Paket installiert werden.

Sie erhalten nur Chromium (den Standard-Webbrowser) und Firefox ESR in der Kategorie Netzwerk. (Dies ist ein roter Faden, der sich durch den gesamten Cutefish Store zieht. Die Cutefish Storefront in den Mittelpunkt zu stellen, ist besonders merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die Entscheidung, in die Fußstapfen von macOS zu treten, den Cutefish Store zu einem viel logischeren Standard als den Package Installer machen würde. Aber wie gesagt, diese Distribution befindet sich noch in der Beta-Phase, wer weiß also, was die Zukunft bringt.

Und für diejenigen, die keine Linux-Neulinge sind, können Sie auch in ein Terminal-Fenster gehen und fast alles, was Sie brauchen, mit einer APT installieren.

Leistung

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Cutefish OS noch nicht für die breite Masse geeignet ist. Während eines Tests gab es noch viele Probleme. Nach dem Öffnen der Videoplayer-Anwendung (während ONLYOFFICE mit der Installation beschäftigt war) hat sich das System aufgehängt (und einen Hard-Reset erfordert). Nach einem schnellen Herunterfahren und Neustart war alles wieder in Ordnung.

Abgesehen von diesen Macken (die man der Betasoftware ankreiden sollte), funktioniert Cutefish OS bereits recht gut. Anwendungen werden sehr schnell geöffnet, und nichts auf dem Desktop hinkt auch nur im Geringsten hinterher. Das ist eine beeindruckende Leistung für ein so junges Betriebssystem.

Im Moment gibt es noch keinen Zeitrahmen, wann die Version 1.0 verfügbar sein wird, aber schauen Sie immer wieder auf der Cutefish OS Website vorbei und laden Sie es herunter, sobald es veröffentlicht wird.