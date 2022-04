Apple: Worldwide Developer Conference 22 startet am 6. Juni

Apple hat die 2022er Ausgabe seiner Worldwide Developer Conference (WWDC) angekündigt. Sie wird am 6. Juni beginnen und bis zum 10. Juni dauern. Wie schon bei den letzten beiden WWDC-Veranstaltungen wird die Entwicklerkonferenz online stattfinden. Apple plant jedoch, eine begrenzte Anzahl von Entwicklern und Studenten einzuladen, die Eröffnungs-Keynote und die State of the Union persönlich im Apple Park zu besuchen. Entwickler, die sich für eine persönliche Teilnahme bewerben möchten, müssen warten, bis Apple weitere Informationen über die Entwickler-Website und die App bereitstellt.

Darüber hinaus wird Apple Live-Sitzungen und -Schulungen für Entwickler streamen, damit diese sich über die Neuerungen in den kommenden Versionen von Apples Betriebssystemen und Software-Suite informieren können.

Normalerweise nutzt Apple eine Eröffnungs-Keynote, in diesem Fall also am 6. Juni, um Entwicklern und der Presse eine Vorschau auf neue Funktionen und Änderungen in iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS zu geben. Gelegentlich hat Apple die WWDC-Bühne benutzt, um neue Hardware anzukündigen. Derzeit ist noch unklar, ob Apple auf der diesjährigen WWDC-Keynote ebenfalls neue Produkte präsentieren wird.

Auch die Swift Student Challenge kehrt zurück. Einreichungen werden bis zum 25. April angenommen. Weitere Informationen über den Wettbewerb hält Apple auf seiner Website bereit.