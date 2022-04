So installieren Sie Chrome OS Flex

Alte Laptops oder Computer (jünger als 2010) können Sie mit Chrome OS Flex zu neuem Leben erwecken. Das Betriebssystem befindet sich derzeit noch im Early Access, ist also nur etwas für experimentierfreudige Bastler und Tüftler.

Haben Sie einen alten Laptop oder Computer in der Ecke Ihres Büros stehen, der Staub ansetzt und Platz wegnimmt? Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um ihm neues Leben einzuhauchen, indem Sie das kostenlose Google-Betriebssystem Chrome OS Flex installieren, anstatt sich zu sagen, dass Sie schon eine Verwendung dafür finden werden. Im Grunde genommen verwandelt Chrome OS Flex jeden Computer, auf dem es installiert ist, in ein Chrome OS-Gerät.

Im Folgenden werde ich Sie durch die Installation von Chrome OS Flex führen, das mit Windows-, Mac- und Linux-Computern kompatibel ist. Im Moment befindet sich Chrome OS Flex in der Early Access-Phase, d. h., nicht alle Funktionen werden funktionieren, und nicht jeder Laptop und jede Konfiguration wird unterstützt werden. Rechnen Sie also damit, dass Sie bei der Nutzung auf einige Fehler oder Probleme stoßen, während Google die endgültige Version ausbügelt.

Systemvoraussetzungen für die Installation von Chrome OS Flex

Auf der Google-Supportseite für Chrome OS Flex gibt es eine sehr lange Liste von Geräten, die jeweils mit unterschiedlichen Unterstützungsstufen gekennzeichnet sind. Wenn Ihr Gerät nicht auf der Liste steht, heißt das nicht, dass Sie Chrome OS Flex nicht ausprobieren können.

Google listet die minimalen Geräteanforderungen für einen PC, Mac oder Linux auf, um Chrome OS Flex auszuführen.

Mindestanforderungen an das Gerät:

Architektur: Intel oder AMD x86-64-Bit-kompatibles Gerät

ARBEITSSPEICHER: 4 GB

Interner Speicher: 16 GB

Bootfähig von einem USB-Laufwerk

BIOS: Voller Administrator-Zugriff. Sie müssen vom Chrome OS Flex USB-Installationsprogramm booten und einige Anpassungen im BIOS vornehmen, wenn Sie Probleme haben.

Prozessor und Grafikkarte: Bei Komponenten, die vor 2010 hergestellt wurden, kann es zu Problemen kommen.

Hinweis: Die Grafikkarten Intel GMA 500, 600, 3600 und 3650 entsprechen nicht den Leistungsstandards von Chrome OS Flex.

Wie Sie sehen können, sind die Anforderungen minimal. Chrome OS Flex ist so konzipiert, dass es mehr oder weniger auf jedem Computer läuft, der nach 2010 gebaut wurde.

Andere Anforderungen

Zusätzlich zu einem Computer, der die Mindestanforderungen erfüllt, benötigen Sie einen Computer mit dem Chrome-Browser und ein 8-GB-USB-Laufwerk, mit dem Sie das Betriebssystem auf den alten Computer übertragen können.

Um Chrome OS Flex auf einem anderen Computer zu installieren, müssen Sie zunächst ein so genanntes USB-Installationsprogramm erstellen. Auf dem USB-Laufwerk befinden sich alle Dateien und Daten, die für die Installation des Betriebssystems erforderlich sind. Google hat die Erstellung des Installationsprogramms mit der Erweiterung Chromebook Recovery Utility vereinfacht. Ja, es ist eine Erweiterung für den Chrome-Browser.

Sie müssen die Erweiterung über den Chrome Web Store zu Ihrem Browser hinzufügen. Hier ist ein direkter Link dazu.

Sobald sie hinzugefügt wurde, öffnen Sie die Erweiterung und folgen Sie den Anweisungen im Fenster. Der Vorgang besteht darin, das verwendete USB-Laufwerk zu formatieren (dabei wird alles gelöscht, was sich derzeit darauf befindet; stellen Sie also sicher, dass sich keine wichtigen Daten darauf befinden). Auf dem zweiten Bildschirm werden Sie aufgefordert, Ihr Chromebook zu identifizieren. Klicken Sie auf Modell aus einer Liste auswählen, gefolgt von der Dropdown-Liste Hersteller, dann suchen Sie Google Chrome OS Flex in der Liste und wählen es aus. Klicken Sie anschließend auf Produkt auswählen und wählen Sie die einzige Option Chrome OS Flex (Developer-Unstable). Klicken Sie abschließend auf Fortfahren.

Schließen Sie nun das USB-Laufwerk an Ihren Computer an, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Jetzt erstellen. Es dauert einige Minuten, bis die Erweiterung alle erforderlichen Dateien heruntergeladen und auf das verwendete USB-Laufwerk geschrieben hat.

Sobald das Installationslaufwerk erstellt wurde, können Sie Chrome OS Flex auf Ihrem alten Computer ausprobieren oder installieren.

Stecken Sie das USB-Installationslaufwerk bei ausgeschaltetem Computer in diesen ein. Drücken Sie den Netzschalter und dann sofort die Starttaste Ihres Computers. Wenn Sie nicht wissen, welche Taste das ist, finden Sie bei Google eine nach Marken aufgeschlüsselte Liste der gängigen Tasten.

Bei einem Mac halten Sie zum Beispiel die Optionstaste gedrückt. Bei einem Dell drücken Sie F12. Wenn Ihr Computer nicht in der Liste aufgeführt ist, müssen Sie ihn möglicherweise ein paar Mal neu starten und verschiedene Tasten ausprobieren, während er hochfährt. Alternativ können Sie nach Ihrem Laptop-Modell und der Starttaste suchen, um sie zu finden.

Der weitere Ablauf ist je nach Computertyp unterschiedlich, aber die wichtigsten Schritte erfordern, dass Sie das USB-Installationslaufwerk als das Laufwerk auswählen, von dem Sie den Computer booten möchten, was wiederum den Computer neu startet und das Chrome OS Flex-Installationstool aufruft.

Wenn Sie mit diesem Schritt Probleme haben, empfehle ich Ihnen, nach Ihrem spezifischen Computermodell zu suchen und in der Suchanfrage „How to boot from USB“ einzugeben.

Sobald Sie von dem USB-Installationslaufwerk gebootet haben, werden Sie gefragt, ob Sie Chrome OS Flex testen möchten, bevor Sie das Laufwerk Ihres alten Computers vollständig löschen. Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, wird das Betriebssystem auf dem USB-Laufwerk ausgeführt.

Wenn Sie sich bereits entschieden haben, installieren Sie Chrome OS Flex und folgen Sie den Anweisungen. Halten Sie Ihre Wi-Fi-Informationen bereit, und wenn alles erledigt ist, müssen Sie sich mit einem Google-Konto anmelden – stellen Sie also sicher, dass Sie auch diese Informationen zur Hand haben.

Nach Abschluss der Installation wird Ihr Computer neu gestartet und Sie werden von der Standard-Anmeldeseite für Chrome OS begrüßt, wo Sie sich dann mit Ihrem Google-Konto anmelden und Ihren alten Computer mit einem brandneuen Betriebssystem verwenden können.