Leistungsstark & platzsparend – MSI All-in-One-PCs für den knappen Arbeitsplatz

Egal ob am Point of Sale, am klassischen Arbeitsplatz oder sogar im Home Office: Ein All-in-One PC strotzt nur so vor Vielseitigkeit. Ausladende Workstation-Setups sind Geschichte, denn in den All-In-One-Lösungen sind sowohl ein augenschonendes Display als auch ein leistungsstarker Computer in einem einzigen Gehäuse verbaut. In diesem Beitrag gehen wir auf die vielseitigen Anwendungsbereiche der Modern All-in-One PCs von MSI ein und geben Tipps, wie man nachhaltig und minimalistisch, aber dennoch produktiv den Arbeitsbereich gestalten kann.

Volle Leistung im Komplettpaket



Die wichtigste Voraussetzung an einen All-in-One PCs ist eine hohe und zuverlässige Systemleistung. Alle wichtigsten Arbeitsanwendungen müssen Ruckel- und Stotterfrei aufgeführt werden können. Auch die Aktivierung mehrerer gleichzeitiger Anwendungen ist im Arbeitsalltag Gang und Gäbe und muss daher mühelos möglich sein. Um dies zu gewährleisten, sind die Modern All-in-One PCs mit energieeffizienten Intel® Core™ ausgestattet, beispielsweise mit den kraftvollen i7-Prozessoren der 11. Generation. Jegliche Anwendungen, die beispielsweise für E-Commerce, Finance oder E-Learning nötig sind, werden von der Modern-Serie spielend leicht gemeistert. Je nach Bedarf kann man sich zwischen Varianten mit unterschiedlicher Ausstattung in Sachen Arbeitsspeicherkapazität, Festplattengröße oder Displaydiagonale entscheiden.

Modern AM271 11M-013AT Modern AM271P 11M-001DE Modern AM271P 11M-010AT Modern AM271P 11M-022AT Betriebssystem Windows 10 Windows 10 Pro Kostenloses Upgrade auf Windows 11, wenn verfügbar. Windows 10 Pro Kostenloses Upgrade auf Windows 11, wenn verfügbar. Windows 10 Home Kostenloses Upgrade auf Windows 11, wenn verfügbar. CPU Intel® Core™ i5-1135G7 Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7 Intel® Core™ i7-1165G7 Bildschirm-diagonale 27″ (68cm) 27″ (68cm) 27″ (68cm) 27″ (68cm) Auflösung 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) 1920×1080 (FHD) SSD 512 GB M.2 512 GB M.2 512 GB M.2 512 GB M.2 RAM 8 GB 16 GB 8 GB 16 GB Justierbarer Standfuß Nein Ja Ja Ja Farbe Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Datenblatt Datenblatt-Link Datenblatt-Link Datenblatt-Link Datenblatt-Link Garantie 24 Monate 36 Monate 36 Monate 24 Monate

Out of the Box into the office: startklar in wenigen Minuten

Einer der größten Vorteile eines All-in-One PCs ist, dass er in wenigen Minuten vollständig aufgebaut und bereit für die Arbeit ist. Dafür sorgen das im Lieferumfang enthaltene Betriebssystem sowie Maus und Tastatur, die je nach Modell mit oder ohne Kabel daherkommen. Damit steht für jeden Bedarf das richtige Set bereit, und es müssen keine weiteren Geräte für die Inbetriebnahme hinzugekauft werden.

Die Modern AM242-Serie besitzt eine ab Werk integrierte Full-HD Kamera – ein Muss für alle Anwender, für die Video-Meetings im Office und Home Office zur täglichen Arbeit gehören. Die Kamera schmiegt sich subtil an das Gehäuse an und sorgt so dafür, dass der All-in-One PC seinen schlanken und eleganten Look beibehält. Für ein maximales Sicherheitsgefühl und größtmögliche Privatsphäre in Arbeitspausen und nach Feierabend ist außerdem ein Schiebecover verbaut, das unliebsame Zuschauer selbst dann fern hält, wenn man einmal vergessen sollte, seine Meeting-Software zu beenden.

Wer seine Kamera nach Bedarf abnehmen möchte, ist mit der ersten Generation der Modern All-in-One-Systeme bestens ausgestattet: Ihnen liegt eine Full-HD Kamera separat bei, die nach Belieben entfernt und neu montiert werden kann.

Alles in einem für mehr Vielseitigkeit

Eine besonders große Auswahl an Datenschnittstellen bieten die All-in-One PCs der Modern-Serie von MSI. Damit sind die nützlichen Features des MSI-Alleskönners allerdings noch nicht erschöpft. Hilfreich ist beispielsweise auch die Instant-Display Funktion – der spezielle HDMI-Anschluss ermöglicht den Einsatz des All-in-One-PCs als Monitor – und zwar ganz ohne Hochfahren des Systems. Somit werden Ressourcen, Energie und der Raum für einen weiteren Monitor gespart. Alternativ verwendet man den All-in-One-PC als Hauptrechner zusammen mit einem oder zwei weiteren Monitoren. Welches Setup der Anwender auch immer nutzen will: Die Modern-Serie macht es möglich!

Unser Fazit

Alles in allem lässt sich festhalten: Die All-in-One-PCs von MSI sind die ideale Lösung für Personen nur wenig Spielraum an ihrem Arbeitsplatz haben, aber trotzdem Wert auf maximale Flexibilität und Vielseitigkeit legen.

