Wie Sie Ihr eigenes Videospiel entwickeln

Videospielentwickler, auch Spieleprogrammierer genannt, verwenden Programmiersprachen, um kreative Konzepte zum Leben zu erwecken. Ihr Code verwandelt Ideen in spielbare, unterhaltsame Spiele für Computer, Handys und Webbrowser. Diese Fachleute sind heute sehr gefragt und das durchschnittliche Gehalt von Videospielentwicklern liegt in den USA laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) mit etwa 89.190 Dollar pro Jahr weit über dem Durchschnitt.

Wenn Sie sowohl gerne Videospiele spielen als auch zeichnen, Geschichten erzählen oder Kunst schaffen, haben Sie sich vielleicht schon gefragt, wie Sie selbst ein Videospiel entwickeln können. Die gute Nachricht ist, dass das Internet mit seiner Vielzahl an kostenlosen, quelloffenen Spiel-Engines dies einfacher als je zuvor gemacht hat.

Wenn Sie den Wunsch und die Vision haben, können Sie Ihre Vision in die Tat umsetzen. Die Entwicklung eines eigenen Videospiels ist jetzt so einfach wie die Konzeption und Gestaltung Ihres Traumspiels und das anschließende Herunterladen kostenloser Tools, um es zu erstellen.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie ein Videospiel mit kostenlosen Online-Tools erstellen können.

Setzen Sie realistische Erwartungen.

Träumen Sie groß, aber bleiben Sie auf dem Boden der Realität. Jedes Jahr überschwemmen neue Titel den Markt für Indie-Spiele. Viele davon haben wenig Erfolg. Im Jahr 2004, dem ersten Jahr des Videospielvertriebs Steam, wurden nur 37 Titel über die Plattform veröffentlicht. Im Jahr 2021 haben Entwickler 10 696 Spiele auf der Plattform veröffentlicht.

Selbst wenn Ihr erstes Spiel keinen Gewinn abwirft, ist es ein wichtiges Sprungbrett, um zu lernen, wie man ein Videospielentwickler wird. Vielleicht gewinnen Sie sogar ein kleines Publikum, das Sie auf dem Weg zum zukünftigen Erfolg unterstützt.

Beginnen Sie mit einer Idee.

Jedes interessante Kunstwerk beginnt mit einem kreativen Funken. Der spaßigste Teil bei der Entwicklung eines eigenen Videospiels könnte das Brainstorming sein. Entscheiden Sie sich beim Brainstorming für ein paar wichtige Aspekte Ihres Spiels:

Genre: Platformer, Survival-Horror, Rätsel, usw.

2D vs. 3D: 3D-Spiele sind schwieriger zu erstellen, vor allem, wenn Sie keine vorgefertigten Tools verwenden möchten.

Prämisse: Eine interessante Geschichte fesselt die Spieler.

Bevorzugen Sie Ideen, die Ihre Stärken ausspielen, Ihnen Spaß machen und in Ihr Budget passen.

Recherchieren Sie, machen Sie ein Brainstorming und erstellen Sie ein Design-Dokument.

Sobald sich Ihre Ideen verfestigt haben, erstellen Sie ein Spieldesign-Dokument (GDD). Dieses Dokument, bei dem es sich um ein Word-Dokument, eine PDF-Datei oder ein Google Docs-Dokument handeln kann, enthält den Entwurf für Ihr Spiel und eine kreative Vision. Ihr GDD sollte Folgendes enthalten:

Geschichte

Charaktere

Level-/Umgebungsdesign

Spielmechanik

Benutzeroberfläche und Steuerung

Entscheiden Sie sich auch für eine Programmiersprache oder für ein Spielentwicklungswerkzeug, das keine Programmierung erfordert. C++, Java und JavaScript sind die wichtigsten Programmiersprachen, die in der Spieleentwicklung verwendet werden. Die beiden letzteren gehören zu den einfachsten Programmiersprachen. Außerdem gibt es speziell für Videospiele ausgelegte Sprachen wie Ren’Py.

Wählen Sie Ihre Tools.

Der nächste Schritt ist die Wahl der Tools zur Spieleerstellung. Sie können zwar ein Spiel komplett von Grund auf neu entwickeln, aber es ist keine Schande, eine vorgefertigte Spiel-Engine zu verwenden. Sogar professionelle Designer verwenden sie.

Mit den folgenden kostenlosen und kostengünstigen Spiel-Engines können Sie mühelos ein gut aussehendes Spiel erstellen. Die Lernkurve variiert je nach Engine und je nachdem, ob Sie ein Informatikstudium absolviert haben oder bereits über Programmiererfahrung verfügen.

GAMEMAKER STUDIO 2

Läuft unter macOS, Windows und Ubuntu

Kosten: Kostenlose Version sowie zwei Abo-Versionen ab 4,99 $ pro Jahr

Verwendet für: 2D- und 3D-Spiele, aber hauptsächlich 2D

Sprachen: Game Maker Language, JavaScript, C++

GameMaker Studio 2 ist eine erstklassige 2D-Spieleentwicklungs-Engine mit begrenzten 3D-Fähigkeiten. Die Engine ist für Anfänger konzipiert. Auf der Website finden Sie eine Reihe von Tutorials für Erstanwender.

Unterstützte Plattformen: Windows, Xbox, PlayStation, macOS

Entwickelt von YoYo Games

Begrenzte 3D-Animations-/Modellierungsfähigkeiten

Bekannte Spiele: Undertale, Hyper Light Drifter, Forager

GDEVELOP

Läuft unter macOS, Windows und Linux

Kosten: Kostenlos

Verwendet für: 2D-Spiele

Sprachen: C++, JavaScript

GDevelop ist eine kostenlose, quelloffene Spieleentwicklungssoftware, die speziell für Anfänger entwickelt wurde. Die Schnittstelle besteht aus Drag-and-Drop und ist damit vielleicht die am einfachsten zu beherrschende in dieser Liste.

Unterstützte Plattformen: Windows, Linux, macOS, Android, HTML5

Entwickelt von Florian Rival

Keine Programmiererfahrung erforderlich

Tutorials leicht verfügbar

GODOT

Läuft auf macOS, Windows und Linux

Kosten: Kostenlos

Verwendet für: 2D- und 3D-Spiele

Sprachen: C++, C#, GDScript, jede Sprache, die GDNative-Bindungen verwendet

Godot ist eine freie, quelloffene Spiele-Engine, die sich durch die Anzahl der von ihr akzeptierten Programmiersprachen auszeichnet. Die Engine ist dafür bekannt, eine steilere Lernkurve als die meisten anderen zu haben.

Unterstützte Plattformen: Xbox, Windows, HTML5, Linux

Entwickelt von Juan ‚reduz‘ Linietsky und Ariel ‚punto‘ Manzur

Ermöglicht Entwicklern, ein Spiel von Grund auf zu entwickeln

Bekannte Spiele: Kingdoms of the Dump, Ex Zodiac, Until Then

TWINE

Läuft auf macOS, Windows und Linux

Kosten: Kostenlos

Verwendet für: 2D textbasierte Abenteuerspiele

Sprachen: CSS/JavaScript

Twine ist eine freie, quelloffene Spiele-Engine für die Entwicklung von visuellen Romanen und textbasierten Abenteuerspielen. Die mit der Engine produzierten Spiele sind für ihre nichtlinearen, experimentellen Strukturen bekannt.

Unterstützte Plattformen: macOS, Windows, Linux

Entwickelt von Chris Klimas

Erstellen von webbasierter interaktiver Fiktion in Form von verzweigten Geschichten

Bekannte Spiele: Apocalypse Story, A Tale of Crowns, A Witch’s Word

UNITY

Läuft auf macOS, Windows und Linux

Kosten: Kostenlos (für Ersteller mit weniger als 100.000 $ Umsatz in den letzten 12 Monaten)

Verwendet für: 2D- und 3D-Spiele

Sprachen: C++, C#

Unity wird häufig für die plattformübergreifende Entwicklung von Spielen verwendet. Die Engine ist ein Kraftpaket für das visuelle Rendering. Auch Videokünstler außerhalb der Videospielbranche nutzen Unity.

Unterstützte Plattformen: Xbox, Linux, PlayStation, Windows, macOS, Android, Blackberry

Entwickelt von Unity Technologies

Sehr nützlich für Multiplattform-Spiele und 3D-Rendering

Bekannte Spiele: Hollow Knight, Rust, Cuphead

UNREAL ENGINE

Läuft auf macOS, Windows und Linux

Kosten: Kostenlos; 5% Lizenzgebühren ab 1 Million Dollar Umsatz

Verwendet für: 3D-Spiele

Sprachen: C++, Blaupausen

Unreal Engine ist eine plattformübergreifende Spiele-Engine, die erstmals 1988 entwickelt wurde. Dieses Tool zeichnet sich durch sein detailliertes visuelles Rendering und seine einfache Lernkurve aus.

Unterstützte Plattformen: PlayStation, Xbox, Android, macOS, Windows, Linux, Blackberry

Entwickelt von Epic Games

Verwendet einfachen Code und ist leicht anpassbar

Bekannte Spiele: BioShock, Die vergessene Stadt, Atomic Heart

Daz 3D

Der Schlüssel zu Ihrem 3D-Universum

Ob Anfänger oder Profi – Assets, die Sie für die Entwicklung Ihrer 3D-Welt benötigen. Erstklassige Charaktere, Inhalte und fotorealistische Renderings stehen für Sie bereit, egal wo Sie arbeiten.

Poser

Software für 3D-Rendering und Animation

Einfaches Erstellen von Kunst und Animation mit 3D-Figuren

Poser ist ein 3D-Computergrafikprogramm, das für die 3D-Modellierung von menschlichen Figuren optimiert ist. Es ist bekannt dafür, dass es digitalen Künstlern ermöglicht, auf einfache Weise 3D-Animationen und digitale Bilder zu erstellen, sowie für die umfangreiche Verfügbarkeit von digitalen Inhalten Dritter.

Bauen, testen und verfeinern.

Sie haben Ihre kreative Vision und Ihre Werkzeuge. Jetzt müssen Sie sich auf den schwierigsten und zeitaufwändigsten Schritt vorbereiten: die Entwicklung des Spiels.

Die Entwicklung eines Spiels dauert Wochen oder sogar länger. In dieser Zeit können Sie Fehler ausbügeln und Feedback von Freunden und Familie einholen.

In den folgenden nützlichen Subreddits finden Sie Feedback und Unterstützung bei der Fehlersuche und beim Einarbeiten in das Spiel:

r/hobbygamedev

r/modding

r/learnprogramming

Teilen Sie Ihr Spiel

Der beste Weg, Ihr Spiel zu verbreiten, ist Mundpropaganda und geschickte Werbung. Du kannst dein Spiel auf einer Plattform wie Steam, Itch.io, F95 oder Gog verkaufen oder frei verteilen. Sie können auch ein Facebook- oder Twitter-Konto oder eine Discord-Gruppe einrichten, um Ihr Spiel zu bewerben.

Sie können Ihr Spiel auch an Streamer schicken, die Videos auf YouTube oder Twitch hochladen. Vielleicht spielen sie es für ihr Publikum und machen so kostenlos Werbung für dich!

Steam: Die beliebteste Indie-Vertriebsplattform für Videospiele. Die Plattform wird täglich von 62 Millionen Menschen besucht.

Itch.io: Eine Vertriebsplattform für Videospiele, die seit 2013 aktiv ist und derzeit 400.000 Spiele anbietet.

Gog: Eine Vertriebsplattform für Videospiele und Filme mit Sitz in Warschau, Polen.

Discord: Diese beliebte Text-, Video- und Voice-Chat-App unterstützt die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen und Social Gaming.

F95: Community für Erwachsenenspiele

Monetarisierung

Als Anfänger gleich ein kostenpflichtiges Spiel zu entwickeln, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Plattformen wie Patreon oder Buy me a Coffee erlauben es Künstlern, virtuelle Trinkgelder von Ihren Fans einzusammeln.

Zusammenfassung

Die Entwicklung eines eigenen Videospiels ist wie jede andere Art von Kunst. Es kommt nicht nur auf den Erfolg Ihrer Kreation an, sondern auch darauf, was Sie aus dem kreativen Prozess lernen.

Ihr erstes Videospiel muss nicht unbedingt ein Meisterwerk sein, solange Sie daraus lernen und wachsen. Und wer weiß, vielleicht wird Ihr erster Versuch der nächste Überraschungshit! Das eigentliche Geheimnis, wie man ein Videospiel entwickelt, besteht darin, es einfach zu versuchen.