AWS und Microsoft starten Angebote für Spieleentwickler

In den letzten Jahren hat Microsoft versucht, Spieleentwickler dazu zu bringen, Azure und andere Cloud-Dienste von Microsoft zu nutzen. Am 23. März kündigte Microsoft die Einführung einer Reihe weiterer Programme und Dienste an, die speziell auf unabhängige Spieleentwickler zugeschnitten sind.

Microsoft stellte gestern seine Azure Game Development Virtual Machine vor, die für Entwickler gedacht ist, die Spiele in einer produktionsbereiten Cloud-Umgebung testen und entwickeln wollen. Die VMs werden mit Tools wie Unreal Engine, Perforce, Incredibuild, Visual Studio, DirectX/GDK/PlayFab Software Development Kits und mehr vorinstalliert sein.

Die vorkonfigurierte Game Development Virtual Machine ermöglicht es Entwicklern, innerhalb von etwa fünf Minuten Game-Development-Workstations oder Build-Server einzurichten, so Microsoft offiziell. Entwickler können eine konfigurierte Game Dev VM auch als Basis-Image für die Erstellung eigener Workstation-Umgebungen oder Build-Server verwenden.

„Wir sind bestrebt, Azure zur Cloud der Wahl für Spieleentwickler zu machen. Erwarten Sie daher in Zukunft weitere Investitionen, darunter: leistungsfähigere Rechen- und Grafikprozessoren, engere Partnerintegrationen mit verbesserter Cloud-nativer Authentifizierung, bessere End-to-End-Beispiele und Dokumentationen für die Ausführung Ihrer Spieleentwicklungs-Pipeline in Azure, bessere Optionen für Cloud-Pipelines, die die Xbox-Entwicklung nutzen, und vieles mehr“, so Ben Humphrey, Principal Software Engineer für Azure, in seinem heutigen Blogbeitrag über die VM.

Darüber hinaus stellt Microsoft gestern das ID@Azure-Programm zur Verfügung, das dem ID@Xbox-Programm ähnlich ist. ID@Azure ist ein kostenloses Programm, das Spieleentwicklern die Microsoft-Tools und -Infrastruktur für die Entwicklung von Spielen zur Verfügung stellt, die auf jeder Plattform laufen können. Dieses Programm umfasst kostenlose Dienste für die Validierung und Integration, Bildungsressourcen und Unterstützung durch Azure-Experten.

Das ID@Azure-Programm wurde ursprünglich im Dezember als geschlossenes Betaprogramm auf Einladung gestartet. Seit gestern ist es allgemein verfügbar.

Der xCloud Game-Streaming-Dienst von Microsoft läuft auf Azure. Spieleentwickler, einschließlich Microsoft selbst, haben bereits Zugang zu Bing Maps, Microsoft Mesh, Bing Maps, Azure AI, PlayFab-Entwicklerdiensten und anderen Microsoft-Cloud-Technologien, um ihre Spiele zu entwickeln und zu pflegen. Die Arbeit, die Spieleentwickler auf Azure leisten, „informiert und beschleunigt das Cloud Computing“, heißt es.

AWS mit neuen Services für Game Developer

Auch Amazon Web Services (AWS) setzt auf Spiele. Amazon hat am Mittwoch AWS for Games vorgestellt, eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen von AWS und seinen Partnern speziell für die Spieleindustrie. Es ist die jüngste Initiative von Amazon Web Services und seinen Konkurrenten, um die große Marktchance zu unterstreichen, die Spiele für Cloud-Anbieter darstellen.

Gaming ist seit einiger Zeit ein wichtiger Markt für Amazon. AWS bietet seit einigen Jahren spezielle Dienste für Spiele an, wobei Amazon GameLift im Jahr 2016 eingeführt wurde. Neben der Cloud verfügt das Unternehmen über Amazon Game Studios und den Game-Streaming-Dienst Twitch, den Amazon 2014 übernommen hat.

Angesichts der Markttrends und -prognosen ist es jedoch keine Überraschung, dass die Cloud-Branche ihr Angebot ausbaut. Das Analyseunternehmen Newzoo prognostiziert, dass der weltweite Cloud-Gaming-Markt bis 2024 ein Volumen von 6,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, gegenüber 1,57 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr.

„Die Einführung der Cloud hat die Art und Weise, wie Spiele entwickelt, verteilt und gespielt werden, verändert“, sagte Bill Vass, VP von AWS Engineering, in einer Erklärung. „Spieleentwickler beschleunigen ihren Weg in die Cloud, entwickeln ihre Spiele schneller und führen sie mit kontinuierlichen Updates aus, während sie gleichzeitig ihre Spielerbasis und ihr Spiel-Engagement vergrößern.“

Die Einführung von AWS for Games und anderen neuen Diensten und Lösungen solle Kunden dabei helfen, Arbeitslasten mit hoher Priorität zu bewältigen und gleichzeitig die Nutzung von Spieleanalysen, Live-Operationen und künstlicher Intelligenz zu verstärken, so der Experte weiter.

AWS for Games bietet spielspezifische Services und Produkte sowie Partner-Support für sechs Bereiche: Cloud Game Development, Game Servers, Game Security, Live Operations, Game Analytics und Game AI & ML. Zu den Partnern der Initiative gehören AMD, AppsFlyer, Beamable, Databricks, Epic Games, Incredibuild, NVIDIA, Parsec, Perforce, Slalom, Snowflake und Teradici.

Zusätzlich zu dieser neuen Initiative kündigte AWS am Mittwoch eine Vorschau auf Amazon GameSparks an, einen vollständig verwalteten Service, der auf AWS aufbaut und die Erstellung, Optimierung und Skalierung von Spiele-Backend-Funktionen erleichtert. Das Unternehmen kündigte außerdem die allgemeine Verfügbarkeit von AWS GameKit an, einer Open-Source-Lösung, die es Spieleentwicklern ermöglicht, Backend-Funktionen für Spiele mit nur wenigen Klicks direkt von einer Spiele-Engine aus bereitzustellen und anzupassen, wodurch die Integration von Cloud-basierten Diensten von Wochen auf Tage reduziert wird.

Darüber hinaus gibt es neue Anleitungen für Amazon Nimble Studio für Spieleentwickler, die es ermöglichen, ein virtuelles Spielestudio innerhalb weniger Stunden einzurichten, die Kapazität nach Bedarf zu skalieren und Inhalte schneller und kostengünstiger zu erstellen.

Auch Google Cloud im letzten Jahr sein Engagement für den Cloud-Gaming-Markt gezeigt, als es eine neue Führungsposition mit Schwerpunkt auf Gaming-Lösungen geschaffen hat.