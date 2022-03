Firefox 98.0.1 entfernt Yandex und Mail.ru

Mozilla hat am Montag Firefox 98.0.1 mit einem Eintrag in den Release Notes veröffentlicht. „Yandex und Mail.ru wurden als optionale Suchanbieter aus dem Dropdown-Suchmenü in Firefox entfernt“, so Mozilla. „Wenn Sie zuvor eine angepasste Version von Firefox mit Yandex oder Mail.ru installiert haben, die über Partner-Vertriebskanäle angeboten wurde, entfernt diese Version diese Anpassungen, einschließlich Add-ons und Standard-Lesezeichen. Wo dies der Fall ist, wird Ihr Browser auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wie sie von Mozilla angeboten werden. Alle anderen Versionen von Firefox bleiben von dieser Änderung unberührt.“ Die Änderungen betreffen alle Firefox-Versionen, die als Distribution von Yandex, Mail.ru oder OK.ru gekennzeichnet sind.

Der Schritt kommt weniger als eine Woche nachdem der Browserhersteller Firefox 98.0 veröffentlicht hat. Die größte Änderung bei dieser Version war ein überarbeitetes Download-Erlebnis. „Sie können jetzt auf eine Datei im Downloads-Panel klicken, um sie zu öffnen, noch bevor sie fertig heruntergeladen ist. Firefox wird die Datei öffnen, sobald sie verfügbar ist“, erklärte Mozilla letzte Woche.

„Alle Dateien, die Sie herunterladen, werden sofort auf Ihrer Festplatte gespeichert. Je nach aktueller Konfiguration werden sie in Ihrem bevorzugten Download-Ordner gespeichert, oder Sie werden aufgefordert, einen Speicherort für jeden Download auszuwählen. Windows- und Linux-Benutzer finden die heruntergeladenen Dateien im Zielordner. Sie werden nicht mehr im Temp-Ordner abgelegt.“

Firefox 98 entfernte auch einige Standard-Suchmaschinen für eine Reihe von Benutzern, weil Mozilla und die Suchmaschinen zu keiner formellen Vereinbarung kamen.

Die Version Firefox 98 erhielt zudem Unterstützung für das HTML-Element dialog, das am Montag auch in Apple Safari 15.4 eingeführt wurde.

Der Browser unterstützt nun auch Kaskadenebenen und CSS-Containment, was ihm beim Interop-Benchmark 2022 helfen wird.

Mit der neuen Version Apple Safari 15.4 wurden auch neue Einheiten für die Höhe und Breite des Ansichtsfensters eingeführt, um die größte, kleinste und dynamische Größe einer Dimension während des Scrollens zu bestimmen, was notwendig ist, da mobile Browser die Adressleiste beim Scrollen ausblenden. Der Browser hat außerdem Unterstützung für die Font-Palette und die Psuedo-Klasse „focus-visible“ hinzugefügt und die Unterstützung für eine Reihe von WebKit-Präfixen aufgegeben.