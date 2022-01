SD-WAN-Migration erfolgreich bewältigen

Ein software-defined wide area network (SD-WAN) ermöglicht es, die Vorteile von Cloud- und Internetdiensten voll auszuschöpfen. Für die Implementierung von SD-WAN gibt es jedoch kein fertiges Konzept. Und angesichts der in vielen großen Unternehmen weit verzweigten und komplexen IT-Infrastruktur bedarf es einer sorgfältigen Planung: Ein SD-WAN muss mehrere Arten von Netzwerkzugängen verwalten, wie Wireless, Multiprotocol Label Switching (MPLS) und Breitband-Internet sowie viele verschiedene Arten von Datenverkehr in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien sicher übertragen. Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand. Unternehmen erhalten einen besseren Einblick und Kontrolle über ihre Anwendungen und ein optimiertes Sicherheitskonzept für die Hybrid-Workplace-Kommunikation bei gleichzeitiger Verbesserung der Enduser-Experience.

Für eine reibungslose Einführung von SD-WAN sollten Unternehmen folgende Aspekte beachten. Sie beruhen auf Erfahrungen von NTT mit der Bereitstellung dieser Technologie in unterschiedlichen Branchen:

Infrastruktur analysieren und Anforderungen beachten. In einem ersten Schritt müssen Unternehmen ihre IT-Infrastruktur vollständig analysieren. Dazu gehören Geschäftsanwendungen und die damit verbundenen Prioritäten, Verkehrsmuster und -ströme, genutzte Cloud-Dienste sowie Software-as-a-Service-Modelle. Außerdem ist es wichtig, dass sie die Qualität und Leistungsfähigkeit der Zugangsleitungen berücksichtigen, um die Anforderungen an die Anwendungsleistung erfüllen zu können. So müssen sie beispielsweise für eine Sprachübertragung einen Zugang mit geringer Latenz garantieren, während Videoübertragungen genügend Bandbreite benötigen.

Die meisten SD-WAN-Lösungen unterstützen heute keine rechenintensiven Funktionen wie Remote-Access-, Anwendungsbeschleunigung und -optimierung sowie keine Sicherheitsfunktionen, die über Datenfluss-Diagramm erstellen und Sicherheitsrichtlinien anpassen. Die Analyse der Datenflüsse beim Zugriff der Enduser auf die Applikationen ist für die Einrichtung von Routing-Richtlinien bei der Implementierung von SD-WAN unerlässlich. Unternehmen sollten einen detaillierten Plan aufstellen und Regeln festlegen, um sicherzustellen, dass die Bandbreite so zugewiesen wird, dass sie den Sicherheits- und Geschäftsanforderungen entspricht. Außerdem sollten sie überprüfen, ob die Änderungen an der Pfadsteuerung mit den aktuellen und zukünftigen Sicherheits- und Compliance-Richtlinien des Unternehmens übereinstimmen. Da Unternehmen durch ein SD-WAN das öffentliche Internet stärker nutzen, sollten sie mit leistungsfähigen Verschlüsselungs- und Sicherheitsrichtlinien den Datenverkehr absichern.

„Da Unternehmen für neue Anwendungen Cloud-first- oder sogar Cloud-only-Strategien verfolgen, benötigen sie ein Netzwerk, das kontinuierlich wechselnde Verkehrsarten, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen unterstützt. Ein SD-WAN erfüllt diese Bedingungen“, erklärt Jörg Jakobi, Director ICT Infrastructure Solution bei NTT Ltd. „Zusätzliche Kostenvorteile bietet eine solche Lösung, wenn Organisationen Network-Function-Virtualization-Dienste des SD-WAN-Anbieters nutzen. Diese NFV-Dienste gestatten Unternehmen, Netzwerkfunktionen entweder in der Cloud – in der Regel am PoP des Dienstanbieters – oder vor Ort als Software auf virtualisierten CPEs zu implementieren.“