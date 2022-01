Microsoft: Teams überschreitet Marke von 270 Millionen monatlich aktiven Nutzern

Das ist ein Plus von 20 Millionen Nutzern im Vergleich zum Juli 2022. Auch die Zahl der Windows-Nutzer erhöht sich. Microsoft unterscheidet allerdings nicht zwischen Windows 10 und Windows 11.

Teams hat laut Microsoft im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 die Marke von 270 Millionen monatlich aktiven Nutzern überschritten. Das ist ein Anstieg von 20 Millionen monatlich aktiven Teams-Nutzern gegenüber Juli 2021. Während der Vorstellung der Bilanz für das zweite Geschäftsquartal 2022 sagte das Unternehmen außerdem, dass es jetzt mehr als 1,4 Milliarden monatlich aktive Nutzer von Windows 10 oder Windows 11 zusammen gibt.

Microsoft ist bestrebt, Teams über seine etablierte Geschäftsbasis hinaus zu erweitern, indem es dem Produkt Verbraucherfunktionen hinzufügt. So hat Microsoft eine Teams-Chat-Schaltfläche in die Taskleiste von Windows 11 integriert, in der Hoffnung, mehr Menschen dazu zu bringen, die Verbraucherfunktionen von Teams auszuprobieren. Außerdem wurde eine neue eigenständige Teams Essentials SKU für kleine und mittelständische Unternehmen eingeführt.

Da nicht alle Windows-PCs in der Lage sind, Windows 11 auszuführen, wurde Microsoft bei der Bekanntgabe der Windows-Zahlen ein wenig kreativ. Im April letzten Jahres erklärte Microsoft, dass Windows 10 auf 1,3 Milliarden monatlich aktiven Geräten installiert ist. Mit der Einführung von Windows 11 begann Microsoft im Oktober 2021. Seitdem machte der Softwarekonzern noch keine Angaben darüber, wie viele Menschen Windows 11 verwenden.

Allerdings meldete Microsoft einen Umsatzanstieg von 25 Prozent bei Windows-OEM-Lizenzen im zweiten Geschäftsquartal. Chief Financial Officer Amy Hood geht zudem auch im laufenden Quartal von einem Wachstum der Windows-Umsätze im oberen einstelligen Prozentbereich aus.