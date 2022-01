Firefox 96 verbessert Effizienz des Haupt-Browserprozesses

Mozilla hat Firefox 96 für Windows, macOS und Linux sowie Firefox 96 für Android zum Download freigegen. Auf der Desktop-Seite hat Mozilla in seiner neuesten Version „signifikante Verbesserungen“ an der eingebauten Geräuschunterdrückung und der automatischen Verstärkungsregelung des Browsers für Audiosignale vorgenommen. Diese Verbesserungen richten sich an Benutzer von webbasierten Videochats, insbesondere an solche, die Software oder Hardware ohne eigene integrierte Methoden zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen oder zur automatischen Steuerung der Mikrofoneingangspegel des Benutzers verwenden. In diesem Zusammenhang hat Mozilla auch „leichte Verbesserungen“ an der Technologie zur Echounterdrückung vorgenommen, die Lautsprechern in schlechten akustischen Umgebungen hilft, Resonanzen zu vermeiden.

Die zweite wichtige Neuerung in Version 96 konzentriert sich auf die Verringerung der Belastung des Haupt-Prozesses, wodurch der Browser auf älteren, langsameren oder überlasteten Systemen ohne ausreichende Ressourcen für die Verarbeitung und den Speicherbedarf besser funktionieren soll.

Neu ist auch in der Desktop-Version eine neue Einstellung für die Durchsetzung von Cookies, die standardmäßig die „Same-Site=lax“-Richtlinie anwenden wird. Mozilla behauptet, dass dies dazu beiträgt, Nutzer besser gegen Cross-Site Request Forgery (CSRF) Angriffe zu schützen.

In der Android-Version hat Mozilla eine neue Funktion zur Hervorhebung des Browserverlaufs hinzugefügt, die den Nutzern hilft, kürzlich besuchte Websites zu finden, sowie Verbesserungen an den Bildern, die für kürzlich hinzugefügte Lesezeichen auf der Startseite angezeigt werden.