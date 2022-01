Apple: Entwickler verdienen mit dem App Store mehr als 260 Milliarden Dollar

Der App Store ist inzwischen in 175 Ländern verfügbar. Jede Woche greifen mehr als 600 Millionen Nutzer auf Apples Marktplatz zu.

Apple zufolge haben Entwickler seit dem Start des Apple App Store im Jahr 2008 mehr als 260 Milliarden Dollar umgesetzt. Der App Store wird inzwischen jede Woche von mehr als 600 Millionen Menschen in 175 Ländern genutzt.

Das Unternehmen aus Cupertino teilte die neuen Zahlen mit, um das Wachstum seines immer wichtiger werdenden Dienstleistungsgeschäfts verdeutlichen. „Apples erstklassiges Portfolio an Diensten hat sich im Jahr 2021 als unverzichtbar erwiesen, da Menschen auf der ganzen Welt nach neuen Wegen suchen, um unterhalten, informiert, verbunden und inspiriert zu bleiben“, sagte Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, in einer Pressemitteilung. „Mit über 745 Millionen bezahlten Abonnements verbindet Apple weiterhin die Entwickler, Künstler und Geschichtenerzähler der Welt mit den Nutzern auf mehr als einer Milliarde Geräten.“

Apple verfügt bereits seit einigen Jahren über ein bedeutendes Dienstleistungsgeschäft. Im Oktober meldete das Unternehmen, dass sein Dienstleistungsumsatz im vierten Quartal um 27 Prozent auf 18,28 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.