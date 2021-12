Britischer High Court erlaubt Auslieferung von Julia Assange an die USA

Ein britischer High Court hat die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Diese Entscheidung folgt auf ein früheres Urteil vom Januar 2021, in dem der Antrag der USA abgelehnt wurde, weil das Gericht der Ansicht war, dass eine Auslieferung ein zu großes Risiko für das Wohlergehen von Assange darstelle. Der Richter untersagte die Auslieferung aufgrund „einer wiederkehrenden depressiven Störung, die im Dezember 2019 schwerwiegend war und manchmal von psychotischen Zügen (Halluzinationen) begleitet wurde, oft mit Suizidgedanken.“

Assange wird seit Anfang der 2010er Jahre von den US-Behörden wegen seiner Rolle bei der Beschaffung und Verbreitung militärischer und diplomatischer Dokumente über die WikiLeaks-Website gesucht. Nach einem langen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London wurde er schließlich 2019 verhaftet, nachdem sein Asyl widerrufen worden war. Gegen ihn wurde in 18 Punkten Anklage erhoben, unter anderem wegen Spionage. Die kollektive Höchststrafe für alle Anklagepunkte beläuft sich auf 175 Jahre, aber die US-Regierung hat angedeutet, dass die tatsächliche Haftstrafe viel, viel kürzer ausfallen würde.

Das neue Urteil berücksichtigt die Bedenken über Assanges psychische Gesundheit, bezieht aber auch eine Reihe von „Zusicherungen“ der US-Behörden mit ein. Dazu gehören: das Versprechen, dass Assange niemals unter „besonderen administrativen Maßnahmen“ festgehalten wird; die Zusage, ihn niemals in einem Hochsicherheitsgefängnis unterzubringen; die Garantie, dass er seine letzte Strafe in seinem Heimatland Australien verbüßen darf, wenn er dies wünscht; und die Zusage, ihm eine „angemessene klinische und psychologische Behandlung zukommen zu lassen, wie sie von einem qualifizierten behandelnden Arzt in dem Gefängnis, in dem er festgehalten wird, empfohlen wird.“

Assanges Anwälte haben nur 14 Tage Zeit, eine Beschwerde gegen das Urteil einzureichen. Während des Berufungsverfahrens kann Assange nicht an die USA überstellt werden.