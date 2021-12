Erste zertifizierte Secured-Core Windows-Server verfügbar

Sie sind die Gegenstücke sie Secured-Core-PCs. Server mit Secured-Core-Zertifizierung nutzen ein Trusted Platform Module und Secure Boot. Entsprechende Produkte bieten unter anderem Dell, HPE und Lenovo an.

Anfang des Jahres kündigte Microsoft Pläne für Secured-Core-Server an, die das Gegenstück zu Secured-Core-PCs darstellen. Ab sofort sind nun die ersten Server, die die „Secured-core“-Standards erfüllen, für Kunden verfügbar.

Kunden, die an den neuen Secured-Core-Servern interessiert sind, können diese in den Windows Server- und Azure Stack HCI-Katalogen finden. Die Gen 10 Plus (v2)-Produkte von HPE für Azure Stack HCI 21H2 erhalten die Bezeichnung „Secured-Core“. Dell, HPE, Lenovo, AMD und NEC haben eine Reihe von Serverprodukten mit Windows Server 2016, 2019 und/oder 2022, die das Secure-Core-Siegel erhalten.

Secured-Core-Server verwenden das Trusted Platform Module (TPM) 2.0 und Secure Boot, um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Komponenten beim Bootvorgang geladen werden.

Wie der Name schon sagt, sind Secured-Core-Server für den Schutz vor Bedrohungen konzipiert, die häufig auf Server abzielen, wie beispielsweise Ransomware und Exploits für das Mining von Kryptowährungen. Secured-Core-Server schützen die Serverinfrastruktur mit einer Hardware-Vertrauensbasis, schützen sensible Workloads gegen Angriffe auf Firmware-Ebene und verhindern den Zugriff und die Ausführung von nicht verifiziertem Code auf Systemen, so Microsoft.