ONLYOFFICE: Partnerprogramm bietet zahlreiche Vorteile für neue Reseller

Die Open-Source-Lösung ONLYOFFICE legt großen Wert auf maximale Integrierbarkeit in bestehende IT-Ökosysteme. Ganz gleich, ob Anbieter ihren Nutzern die Cloud-Office-Funktionalitäten, die umfassenden Projektmanagement-Tools oder gleich die komplette Kollaborationsplattform der quelloffenen Lösung anbieten wollen: wer ONLYOFFICE an seine eigenen Kunden weiter vertreibt, erhält im Rahmen des ONLYOFFICE-Partnerprogramms zahlreiche Vorteile. Neben exklusiven Reseller-Rabatten stellt ONLYOFFICE seinen Partnern dedizierte Support-Manager an die Seite, bietet Schulungen für einen schnellen und erfolgreichen Start an und versorgt die Software kontinuierlich mit neuen Updates.

Umfangreiche Kollaborationsplattform mit mehr als 7 Millionen Nutzern weltweit

ONLYOFFICE ist heute in mehr als 20 Sprachen verfügbar und wird bereits von über 7 Millionen Anwendern in 170 Ländern genutzt. Während die Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE Docs zahlreichen Nutzern als beliebte Microsoft-Office-Alternative gilt, bietet unter vollumfängliche Kollaborationslösung ONLYOFFICE Workspace ein vollständiges Ökosystem zur Organisation, Planung und Durchführung von Zusammenarbeit im Team. Seit Herbst 2021 ist ONLYOFFICE offizieller Preisträger des Cloud Computing Insider Awards in der Kategorie Filesharing & Collaboration.

ONLYOFFICE bietet Anbietern dabei die Einhaltung höchster Standards:

● Größte Datensicherheit und Einhaltung sämtlicher Datenschutzverordnungen: Durch modernste Sicherheitsmaßnahmen, die Möglichkeit privater Netzwerkinstallationen sowie Open-Source-Code garantiert ONLYOFFICE die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen selbst anspruchsvoller Nischen wie Behörden, Forschung und Finanzen.

● Intelligente Service-Architektur: Die Skalierung und flexible Anpassung der Kollaborationstools eignet sich selbst für IT-Umgebungen mit Tausenden von Nutzern.

● Technischer Support: Umfangreiche Unterstützung durch Professional Services-, Q&A- und Produktentwicklungs-Teams gewährleistet eine nahtlose Einführung der ONLYOFFICE-Produkte in die eigenen Servicepakete in allen Phasen der Implementierung und Nutzung.

Exklusive Vorteile für neue Reseller

ONLYOFFICE stellt nun weitere, zeitlich begrenzte Benefits für Anbieter vor, welche bislang noch nicht am Partnerprogramm teilnehmen. Die Vorteile gelten bis Ende des Jahres:

● Bis zu 30 % Rabatt beim Erwerb von ONLYOFFICE-Lösungen für den Weiterverkauf

● 3 Monate erhöhte Provision für Reseller

● NFR-lizensierte Versionen von ONLYOFFICE Docs mit bis zu 20 gleichzeitigen Verbindungen oder ONLYOFFICE Workspace für bis zu 20 Benutzer für den eigenen Gebrauch

● Vorgefertigte Werbematerialien, Marketingunterstützung und Werbung über den offiziellen Blog und die Social-Media-Kanäle von ONLYOFFICE sowie ein Beitrag auf der Website des Unternehmens

● Kostenlose persönliche Demo-Präsentation und kostenloser Zugang zum ONLYOFFICE-Schulungsprogramm

● Präsentations-Slots für Partner bei von ONLYOFFICE organisierten Veranstaltungen

● Teilen des Marketing-Budgets (verhandelbar)

Mehr Informationen erhalten interessierte Anbieter auf der offiziellen Website von ONLYOFFICE unter: https://www.onlyoffice.com/de/resellers.aspx