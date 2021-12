Hewlett Packard Enterprise übertrifft die Gewinnerwartungen im vierten Fiskalquartal

Der Umsatz steigt um 2 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Dazu trägt vor allem die Speichersparte mit einem Plus von 3 Prozent bei.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat im vierten Fiskalquartal (bis Ende Oktober) die Umsatzerwartungen der Wall Street erfüllt. Der Gewinn pro Aktie war indes höher als vorhergesagt. Da außerdem HPEs Prognose für das laufende Vierteljahr geringer ausfiel von den Analysten berechnet, fiel der Kurs der HPE-Aktie im nachbörslichen Handel um rund 4 Prozent.

CEO Antonio Neri sagte in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen das Jahr „mit einer Rekordnachfrage nach seinem Edge-to-Cloud-Portfolio“ beendet habe und fügte hinzu, dass das Unternehmen „gut positioniert ist, um die bedeutenden Chancen, die vor ihm liegen, zu nutzen.“ Er fügte hinzu: „Im Jahr 2021 haben wir unsere Umstellung auf As-a-Service beschleunigt, unsere Kernkompetenzen gestärkt und in mutige Innovationen in wachstumsstarken Segmenten investiert.“

Der Umsatz in den drei Monaten, die im Oktober endeten, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar, was zu einem Nettogewinn von 52 Cents pro Aktie führte. Analysten hatten mit 7,38 Milliarden Dollar und 48 Cents pro Aktie gerechnet.

Der Umsatz mit Speicherprodukten von HPE stieg um 3 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar, angeführt von den Flash-basierten Speicherarrays des Unternehmens. Der Computerumsatz von HPE stieg um 1 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz von HPE mit „Intelligent Edge“-Produkten erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 815 Millionen Dollar. Die Umsätze mit Produkten für High-Performance-Computing und künstliche Intelligenz verbesserten sich um 1 Prozent auf 1 Milliarde Dollar.