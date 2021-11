Qualcomm meldet Rekordumsatz im vierten Fiskalquartal

9,43 Milliarden Dollar entsprechen einem Plus von 43 Prozent. Insgesamt übertrifft Qualcomm die Erwartungen von Analysten deutlich.

Qualcomm hat Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht, die besser als erwartet ausfielen. Das Unternehmen verzeichnete in allen Branchen und Anwendungsbereichen ein solides Umsatzwachstum. Mit 9,32 Milliarden Dollar liegen die Einnahmen 43 Prozent über denen des Vorjahreszeitraums.

Der verwässerte Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von Qualcomm belief sich im vierten Quartal auf 2,55 Dollar. Die Wall Street hatte mit einem Gewinn von 2,26 Dollar bei einem Umsatz von 8,86 Milliarden Dollar gerechnet. Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 lag das Non-GAAP-EPS von Qualcomm bei 8,54 Dollar bei einem GAAP-Umsatz von 33,6 Milliarden Dollar.

„Ab dem Geschäftsjahr 2021 übertreffen wir unsere Ziele für den Analystentag 2019 in Bezug auf Umsatzwachstum und Diversifizierung sowie die Ausweitung der operativen Marge, während wir unser Non-GAAP EPS im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln“, sagte CEO Cristiano Amon. „Wir sind gut positioniert, um weiterhin führend im Bereich Mobile zu sein und die digitale Transformation von Branchen mit unserem breiten Portfolio an relevanten Technologien zu ermöglichen. Unsere Ergebnisse in den Bereichen RF-Frontend, Automotive und IoT belegen den Erfolg unserer Technologie-Roadmap und unserer Strategie zur Umsatzdiversifizierung.“

Der Umsatz des Segments Qualcomm Technology Licensing (QTL), der Lizenzierungsabteilung von Qualcomm, belief sich im vierten Quartal auf 1,56 Milliarden US-Dollar (plus 3 Prozent). Das andere Geschäftssegment des Unternehmens, QCT (Qualcomm CDA Technologies) nahm 7,73 Milliarden US-Dollar ein, was einem Anstieg von 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Innerhalb von QCT wuchs der Umsatz mit Mobiltelefonen um 56 Prozent auf 4,69 Milliarden Dollar. Der RF-Front-End-Umsatz stieg um 45 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar. Der IoT-Umsatz stieg um 66 Proeznt auf 1,54 Milliarden Dollar. Der Umsatz im Bereich Automotive schließlich stieg um 44 Prozent auf 270 Millionen Dollar.