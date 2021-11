Project Kuiper: Amazon plant Satellitenstart für Ende 2022

Es handelt sich um zwei Prototypen. Mit ihnen will Amazon die Technik für den endgültigen Satelliten testen. Der Aufsichtsbehörde FCC liegt bereits ein Antrag für eine Versuchslizenz vor.

Amazon plant, im vierten Quartal 2022 einen ersten Prototypen des Satelliten Project Kuiper zu starten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits bei der US-Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission eine Versuchslizenz für den Start und Betrieb von zwei Satelliten mit den Namen KuiperSat-1 und KuiperSat-2 beantragt.

Die Prototypen dienen der Erprobung der Kommunikations- und Netzwerktechnik, die im endgültigen Entwurf zum Einsatz kommen wird, und verfügen über Ka-Band-Phased-Array- und Parabolantennen, Energie- und Antriebssysteme sowie speziell entwickelte Modems. „Wir haben viele neue Technologien erfunden, um unsere Kosten- und Leistungsziele für das Projekt Kuiper zu erreichen. Alle Systeme haben sich in Simulationen und im Labor bewährt, und bald werden wir sehen, wie sie sich im Weltraum bewähren“, sagte Rajeev Badyal, Vizepräsident für Technologie bei Projekt Kuiper.

Sobald die Prototypen betriebsbereit sind, wird Amazon sein Kundenterminal testen, das nach eigenen Angaben ab Dezember bis zu 400 Mbit/s liefern kann. Anstatt die Empfangs- und Sendeantennen nebeneinander anzubringen, überlagert Amazon die Antennen, was zu einem Enddurchmesser von 30 Zentimetern führt.

Amazon kündigte zudem an, dass die Prototypen nach Abschluss der Mission aktiv deorbiert werden und das Unternehmen mit Astronomen zusammenarbeitet, um die Sichtbarkeit der Satelliten zu verringern. „Einer der beiden Prototypsatelliten wird mit einem Sonnenschirm ausgestattet sein, um herauszufinden, ob er eine wirksame Methode zur Verringerung der Reflexion und zur Abschwächung der Auswirkungen auf optische Teleskope am Boden ist“, so das Unternehmen weiter.