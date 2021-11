Veritas kooperiert mit Microsoft

Veritas startet gemeinsam mit Microsoft eine strategische Initiative für die Integration der die Veritas Enterprise Data Services mit Microsoft Azure. Beide Unternehmen erweitern so ihre langjährige Partnerschaft.

Veritas Technologies hat auf der Veranstaltung Microsoft Ignite eine strategische Initiative mit Microsoft gestartet, um die Veritas Enterprise Data Services mit Microsoft Azure weiter auszubauen. Beide Partner arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen und wollen gemeinsam die Datenverwaltung vereinfachen und gleichzeitig die Komplexität der IT für Unternehmen reduzieren, indem sie Lösungen auf Basis von Microsoft Azure liefern.

Im Rahmen der Partnerschaft bietet die Software Veritas NetBackup bereits fortschrittliche Datensicherungsfunktionen für Microsoft Azure und den Azure Stack HCI an. Dazu zählen unter anderem die Integration von Azure Blob Storage für die sichere, kontinuierliche, Compliance-konforme und skalierbare Langzeitspeicherung hybrider BCDR-Daten (Business Continuity and Disaster Recovery), automatisiertes Storage-Tiering mit optimierter clientseitiger Deduplizierung, eine skalierbare Disaster Recovery und Migrationsorchestrierung, die integrierte IaaS-, PaaS- und SaaS-Sicherung und -Wiederherstellung und die Integration von Ransomware-Schutz einschließlich einer vom Netzwerk isolierten automatischen Wiederherstellung der Daten.

Veritas und Microsoft wollen Unternehmen gemeinsam helfen, die größten Herausforderung zu bewältigen ­– das wachsende Risiko von Ransomware-Attacken in hybriden Cloud-Umgebungen, in denen die Datenmengen in einem rasanten Tempo wachsen. Veritas wird mit Microsoft daran arbeiten, das traditionell isolierte Datenmanagement und die Datenservices über lokale und virtuelle Cloud- und SaaS-Umgebungen hinweg deutlich zu vereinfachen.

Die strategische Initiative konzentriert sich auf folgende Schwerpunkte:

Schutz vor Ransomware für lokale und virtuelle Cloud- und SaaS-Umgebungen mit integrierter Bedrohungserkennung, Immutable-Speichern und automatischer Wiederherstellung der Daten;

Verfügbarkeit flexibler und betrieblich skalierbarer Datensicherungslösungen auf Basis von Microsoft Azure Blob Storage;

Reduktion der Betriebskosten bei der Datenverwaltung dank der Integration des Cloud-Management- und Subscription-Modells von Microsoft Azure;

Reduzierung des Compliance-Risikos mithilfe eines einheitlichen Überblicks über die lokalen und hybriden Azure-Daten und -Workloads mit integrierten Analysen.

Rob Greig, Global Chief Information Officer bei Arup, erklärt: „Gemeinsam liefern Veritas und Microsoft die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, welche die Hybrid-Cloud-Umgebung von Arup benötigt, um zu skalieren. Die Lösungen erlauben eine nahtlose Migration und Verwaltung geschäftskritischer Daten in der Azure-Cloud und helfen uns beim Management von Workload-Risiken, einschließlich IT-Schwachstellen und Ransomware. Gemeinsam können wir künftig auch weitere integrierte Lösungen in unserem Ökosystem anbieten.“

Zusätzlich soll die Zusammenarbeit die Art und Weise vereinfachen, wie Kunden die Vorteile der auf Microsoft Azure basierenden Veritas Enterprises Data Services nutzen. So wird Veritas die auf Azure aufbauende Datensicherung und -archivierung auf SaaS-Anwendungen und -Daten ausweiten, indem das Unternehmen NetBackup SaaS Protection als Subscritpion-Modell auf dem Azure Marketplace anbietet.

Deepak Mohan, Executive Vice President Products Organization bei Veritas Technologies, erläutert dazu: „Firmenkunden auf der ganzen Welt verlassen sich seit Langem darauf, dass Veritas skalierbare und zuverlässige Datenverwaltungslösungen für die Hybrid Cloud bietet. Gemeinsam mit Microsoft wollen wir durch schnelle Innovationen die nächste Generation von Cloud-fähigen Data-Management-Funktionen bereitstellen. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Daten vor anhaltenden Ransomware-Bedrohungen zu schützen und immer verfügbar zu halten.“

Auch bei der Markteinführung will Veritas mit Microsoft gemeinsame Initiativen vorantreiben. Judson Althoff, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Microsoft, erklärt: „Veritas arbeitet seit Langem mit Microsoft zusammen, um Datensicherungslösungen für Unternehmenskunden bereitzustellen. Wir werden auf dieser Beziehung aufbauen, um einige der dringendsten Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind. Mit den Enterprise Data Services von Veritas, die auf Microsoft Azure basieren, profitieren Kunden von einem besseren Ransomware-Schutz und einer vereinfachten Verwaltung ihrer Hybrid-Cloud-Umgebungen.“