Microsoft kauft Two Hat

Microsoft hat Two Hat für einen nicht genannten Betrag gekauft. Microsoft und Two Hat haben auch bei der Moderation von Minecraft- und MSN-Inhalten zusammengearbeitet, wie Microsoft in einem Blogbeitrag vom 29. Oktober über die Übernahme von Two Hat mitteilte.

Microsoft erklärte, dass es bei der Übernahme um Communities geht. Microsoft hat sein Interesse an Communities bei der Diskussion über die jüngsten Übernahmen wie Mojang/Minecraft und GitHub hervorgehoben.

Die KI-gestützte Moderationstechnologie von Two Hat wird sich wahrscheinlich am unmittelbarsten auf die Spieleplattformen von Microsoft wie Xbox und Minecraft auswirken. Sie könnte aber auch in andere Verbraucherdienste wie MSN einfließen.

Dave McCarthy, Microsoft Corporate Vice President of Xbox Product Services, wurde mit den Worten zitiert: „Diese Übernahme wird unsere Lösungen für die Moderation von Inhalten von Erstanbietern bei Spielen und in einer breiten Palette von Microsoft-Verbraucherdiensten weiter beschleunigen und unseren Partnern von Drittanbietern und den bestehenden Kunden von Two Hat mehr Möglichkeiten für die Nutzung dieser Lösungen bieten.“

Two Hat wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Kelowna, British Columbia, Kanada. Two Hat arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Xbox und Microsoft zusammen, wie es in seinem Blog-Post über die Übernahme heißt. Wie bei Microsoft geht es auch bei Two Hat um Sicherheit, Inklusion sowie Online-Gesundheit und -Wellness, so die Verantwortlichen von Two Hat.