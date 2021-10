HP Presence: HP stellt Kollaborations- und Konferenzsysteme vor

HP hat mehrere Kollaborations- und Konferenzsysteme angekündigt, um hybride Arbeitsformen zu fördern. Das HP Presence genannte Portfolio umfasst Geräte für Besprechungsräume, PCs, 4K-Kameras, Audio- und Videobars und Mikrofone sowie Raumsteuerungen.

Zum Angebot gehören die HP Presence Meeting Space Solutions, eine Suite aus Hardware und Software, die für große Meetingräume entwickelt wurde. Im Einzelnen umfasst das HP Meeting Space Kit den HP Presence Mini Conferencing PC mit integrierter Verwaltung und HP Wolf Security for Business sowie die Raumcontgroller HP Presence Control und HP Presence Control Plus. Weitere Bestandteile sind die HP Presence See 4K AI-Kamera, die HP Presence Audio Video Bar, der HP Presence Hub und die HP Presence Talk-Satellitenmikrofone.

Das Portfolio integriert sich mit Microsoft Teams und Zoom sowie HP Speaker Frame, das jedem Redner einen Platz im virtuellen Meeting gibt. HP verfügt außerdem über eine Speaker-Tracking-Technologie, mit der man sich im Raum bewegen kann, um den Rednern zu folgen, sowie über integrierte Hilfsassistenten, die Probleme melden.

Was die Verfügbarkeit betrifft, so wird die HP Presence Small Space Solution mit HP Presence Control mit Audio und HP Presence Mini Conferencing PC im Februar 2022 erhältlich sein. Ein Bundle mit der 4K-KI-Kamera wird ebenfalls erhältlich sein. Die Preise für die Pakete werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.