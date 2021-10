McAfee/FireEye-Fusion abgeschlossen

McAfee Enterprise und FireEye haben am Freitag ihre 1,2 Milliarden Dollar schwere Fusion abgeschlossen, die die beiden Cybersicherheitsriesen zusammenführt.

FireEye hatte im Juli den Verkauf seines Geschäftsbereichs FireEye Products an ein von der Symphony Technology Group (STG) geführtes Konsortium angekündigt und damit die Netzwerk-, E-Mail-, Endpunkt- und Cloud-Sicherheitsprodukte des Unternehmens von der Software und den Dienstleistungen von Mandiant getrennt.

Im März verkaufte McAfee sein Unternehmenssicherheitsgeschäft im Wert von 4 Milliarden Dollar an STG und ebnete damit den Weg für die Zusammenlegung der beiden Unternehmen.

Die beiden Unternehmen verfügen nun über einen gemeinsamen Kundenstamm von 40.000, etwa 5.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von fast 2 Milliarden Dollar.

„Die Verknüpfung der Device-to-Cloud-Cybersicherheitslösungen von McAfee Enterprise mit dem robusten Produktportfolio von FireEye stellt eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, um den Kunden überall Sicherheit zu bieten“, so William Chisholm, Managing Partner von STG.

Bryan Palma, CEO des neuen Unternehmens, sagte, dass die Teams von McAfee Enterprise und FireEye in der Lage sein werden, eine integrierte Sicherheitsplattform zu entwickeln, die auf künstlicher Intelligenz und Automatisierung basiert.

In einem Interview mit ZDNet erklärte Palma, dass die Raffinesse der Bedrohungen und der Mangel an Cybersecurity-Talenten bedeutet, dass Unternehmen sich mehr auf Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen verlassen müssen.

„Die Menschen können einfach nicht mehr mithalten, und das sehen wir gerade. Wir haben jetzt Nationalstaaten, die in Angriffe verwickelt sind, und das ist sehr besorgniserregend, weil sie offensichtlich über sehr starke Fähigkeiten verfügen. Aber wir sehen, dass einige der Techniken, die traditionell von Nationalstaaten eingesetzt wurden, nun von kriminellen Gruppen und Hackern genutzt werden“, so Palma.

„Wir sehen auch diese Angriffe auf die Lieferkette, in die wir bei FireEye durch die Vorfälle bei SolarWinds natürlich direkt involviert waren. Es gibt immer noch so viele Zero-Day-Angriffe, und das ist immer noch ein Einfallstor für viele Hacker. Es gibt Ransomware und immer noch gutes, altmodisches Phishing. Es gibt eine Kombination aus wirklich neuen, ausgefeilten Bedrohungen, die meiner Meinung nach die Messlatte höher gelegt haben, und den traditionellen Methoden, mit denen Hacker hinter Unternehmen her sind.“

Palma kam im Februar 2021 zu FireEye, auf dem Höhepunkt der Empörung über den SolarWinds-Skandal, der von der US-Regierung noch immer nicht aufgeklärt wurde.

Palma fügte hinzu, dass es nicht viele Überschneidungen zwischen den beiden Unternehmen gibt, so dass jede Seite unterschiedliche Dinge einbringen kann. Er sagte, dass die Fusion es beiden Unternehmen ermöglichen wird, robustere Endpunktdienste, Cloud-Schutz und Sicherheitsoperationen anzubieten.

Für die Zukunft betonte Palma, dass sich das neue Unternehmen darauf konzentriert, mit XDR und statistischen Modellen eine Vorreiterrolle einzunehmen, um der Raffinesse der Angreifer zu begegnen. „Wir sind ein echtes, bodenständiges Sicherheitsunternehmen, und das ist es, worum sich die Leute in unserem Unternehmen kümmern. Wir verfügen über eine große Anzahl von Fachleuten, die in diesem Bereich sehr gut ausgebildet und sehr erfahren sind.“

Auf die Frage, wie das neue Unternehmen heißen wird, erklärte Palma, dass die Unternehmen das Geschäftsjahr unter den Namen McAfee Enterprise und FireEye abschließen werden, bevor sie sich für einen neuen Namen entscheiden. Er sagte, das Unternehmen besitze den Namen McAfee Enterprise nicht über das Jahr 2021 hinaus, so dass man sich für 2022 etwas Neues einfallen lassen müsse.