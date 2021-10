Windows 11 dreht sich um neue Hardware

Microsoft bringt mit Windows 11 ein großes Betriebssystem-Upgrade auf den Markt. Technisch gesehen kann man bei Windows 11 argumentieren, dass es sich eigentlich nur um ein Funktionsupdate für Windows 10 handelt. Als Beweis sehen Sie sich einfach die Versionszeichenfolge an, die erscheint, wenn Sie ein Eingabeaufforderungsfenster öffnen:

Microsoft Windows [Version 10.0.22000.194]

Microsoft könnte diese neue Version als Funktionsupdate für Windows 10 herausgegeben haben. Microsoft sagt, dass diese Zeichenfolge aus Kompatibilitätsgründen vorhanden ist, aber sie folgt genau demselben Format, das auch bei Windows 10-Feature-Updates verwendet wird.

Wollen Sie mehr Beweise? Installieren Sie Windows 11 und Sie können jeden Windows 10-Produktschlüssel verwenden, um diese Installation zu aktivieren. Microsoft bestätigt, dass dieses Verhalten gewollt ist.

Technisch gesehen handelt es sich also um ein kleines Windows-Upgrade, dem zu Marketingzwecken eine neue Hauptversionsnummer zugewiesen wurde. Und doch verdeckt diese Erklärung eine wichtigere Realität: Diese Version von Windows markiert ein bedeutendes Upgrade für Hardware, Übergang, wobei Microsoft eine klare Linie im Silizium zieht und erklärt, dass die Mehrheit der aktuellen CPUs veraltet sein wird, wenn die Unterstützung für Windows 10 im Oktober 2025 ausläuft.

Zum ersten Mal überhaupt bringt Microsoft ein Windows-Upgrade heraus, von dem es nicht möchte, dass die meisten seiner bestehenden Kunden es nutzen. Nach aktuellen Berechnungen werden etwa 60 % der 1,3 Milliarden PCs, auf denen derzeit Windows 10 läuft, vom Upgrade auf Windows 11 ausgeschlossen sein (obwohl die Besitzer dieser PCs Windows 11 manuell installieren können). Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen einer Umfrage des IT-Asset-Management-Unternehmens Lansweeper unter 30 Millionen Unternehmens-PCs, die schätzte, dass 55 % dieser PCs die Hardware-Anforderungen von Microsoft nicht erfüllen würden

Bemerkenswert ist auch, dass dies das erste Windows-Upgrade der jüngeren Vergangenheit ist, das nicht das Ergebnis einer Reaktion von Microsoft auf eine Krise der installierten Basis ist. Windows 10 zum Beispiel war eine Reaktion auf die massive Ablehnung von Windows 8 durch den Markt, das seinerseits Microsofts kühner, aber misslungener Versuch war, eine Alternative zu Apples iPad zu entwickeln. Und dann ist da noch Windows 7, dessen oberste Direktive es war, das Chaos von Windows Vista zu beseitigen.

Vor diesem Hintergrund ist die Tatsache, dass Windows 11 eine relativ bescheidene Auffrischung des äußerst erfolgreichen Windows 10 ist, fast eine Erleichterung. In der Tat ist es bemerkenswert, dass sich die Entwickler von Microsoft bei dieser Version auf das Wesentliche von Windows konzentrieren konnten, anstatt das Fundament des Betriebssystems zum x-ten Mal neu zu errichten.

Wenn Ihre Hardware die Anforderungen von Microsoft erfüllt und Sie sich für das optionale Upgrade entscheiden, können Sie Folgendes erwarten.

INSTALLATION

Für alle, die ein Upgrade auf Windows 11 über Windows Update durchführen, sollte es ähnlich ablaufen wie die Installation eines Windows 10-Feature-Updates. Wenn Sie sich für eine saubere Installation entscheiden, erhalten Sie ein brandneues Setup-Erlebnis, das viel ruhiger und unauffälliger ist als das Windows 10-Erlebnis, ohne aufdringliche Cortana-Eingabeaufforderungen.

Neben einer optischen Auffrischung bietet das neu gestaltete Windows 11 Setup mehrere neue Funktionen.

Sie haben nun die Möglichkeit, einen Computernamen als Teil des Installationsprozesses auszuwählen, anstatt eine zufällige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen als Computernamen zuzuweisen. Mit Windows 11 können Sie jedem PC im Rahmen einer Neuinstallation einen Namen geben.

Wenn Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden, haben Sie außerdem die Wahl, Einstellungen und eine Liste von Anwendungen von einem anderen Gerät zu kopieren oder den neuen PC mit den Standardeinstellungen einzurichten. Diese Wahlmöglichkeit ist den Besitzern von Mobilgeräten schon seit langem vertraut, aber es ist schön, dass sie auch auf Windows-PCs verfügbar ist.

Bei der Anmeldung mit einem Microsoft-Konto werden die Einstellungen und eine Liste der installierten Anwendungen synchronisiert, was die Neuinstallation etwas einfacher macht.

Auf der anderen Seite wird jeder, der Windows 11 Home Edition installiert, enttäuscht sein zu erfahren, dass das Setup eine Internetverbindung und ein Microsoft-Konto erfordert. Sie können nicht fortfahren, ohne entweder die Adresse eines bestehenden Microsoft-Kontos einzugeben oder ein neues zu erstellen, obwohl Sie dieses Konto nach Abschluss der Einrichtung durch ein lokales Konto ersetzen können. Wenn Sie Windows 11 Pro oder Enterprise einrichten, haben Sie die Möglichkeit, ein lokales Konto zu erstellen, was eine Voraussetzung für den Beitritt zu einer Windows-Domäne ist.

Die Windows 11-Installation unterstützt die kennwortlose Anmeldung für Microsoft-Konten sowie Azure Active Directory-Anmeldungen. Bei Microsoft Surface und anderen Geräten, die eine Infrarotkamera enthalten, bietet die Windows Hello-Gesichtserkennung die einfachste Anmeldemöglichkeit.

Die primäre Sicherungsoption in Windows 11 ist die OneDrive-Ordnersynchronisierung, mit der Sie Dateien aus den Ordnern Dokumente, Desktop und Bilder in einem verbundenen OneDrive-Konto speichern können. Ältere Sicherungsoptionen sind nicht mehr über die Einstellungen von Windows 11 zugänglich, obwohl sie immer noch vorhanden sind, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Zu den gut versteckten Funktionen gehören der Dateiverlauf, der Dateien und Ordner auf ein lokales Speichergerät kopiert, sowie das ehrwürdige Windows 7-Sicherungsprogramm.

BENUTZERERFAHRUNG

Nach Abschluss einer Windows 11-Installation ist die offensichtlichste Änderung die Position der Start-Schaltfläche, die von der unteren linken Ecke in die Mitte der Taskleiste wandert. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird das neue, extrem gestraffte Startmenü geöffnet, das sich grundlegend von seinem Vorgänger in Windows 10 unterscheidet.

Insgesamt hat die Benutzeroberfläche von Windows 11 einen anderen visuellen Stil mit einer neuen Systemschriftart (Segoe UI Variable), neuen Themen und Systemsymbolen sowie abgerundeten Ecken.

Das Startmenü ist einfacher als in Windows 10, vielleicht sogar zu einfach. Die Taskleiste wird in die Mitte des Bildschirms verschoben (obwohl Sie sie in den Einstellungen so konfigurieren können, dass sie stattdessen links ausgerichtet wird), aber sie kann nicht mehr an der Seite oder oben auf dem Bildschirm angedockt werden.

Die Kacheln, aus denen das Windows 10-Startmenü bestand, sind verschwunden (zusammen mit allen Informationen, die auf den Live-Kacheln erschienen); sie wurden durch Reihen von Anwendungssymbolen ersetzt, die angeheftet und verschoben, aber nicht in Ordnern gruppiert werden können. Die Sprunglisten für Programmsymbole, die zuletzt geöffnete Dateien und häufige Aktionen anzeigen, sind jetzt nur noch in der Taskleiste und nicht mehr auf Start verfügbar.

Der andere Bereich, dem die Designer von Microsoft in Windows 11 viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, ist die Einstellungs-App, die in dieser Version eine komplette Überarbeitung erfahren hat. Ein besonders anschauliches Beispiel ist der Vergleich der Einstellungsseiten für das Hinzufügen neuer Geräte zu einem Windows 10- und Windows 11-PC.

Im Windows 11-Layout ist die Liste der Kategorien auf der linken Seite angeheftet, und die Optionen in der ausgewählten Kategorie lassen sich in den Fenstern auf der rechten Seite öffnen und schließen, während Sie mit ihnen arbeiten. Damit entfällt die Notwendigkeit, immer wieder zur Startseite der Einstellungen zurückzukehren, um eine neue Kategorie auszuwählen, wie es in Windows 10 der Fall ist.

In den letzten sechs Jahren hat Microsoft langsam aber stetig Einstellungen aus der alten Systemsteuerung in die neue Einstellungen-App verschoben. Mit dem Upgrade auf Windows 11 hat sich dieser Prozess noch einmal beschleunigt. Es gibt immer noch Teile der Systemsteuerung und andere alte Teile von Windows, die gelegentlich auftauchen, insbesondere für Komponenten, die die Microsoft Management Console verwenden. Dies ist jedoch ein ernsthaftes Bemühen, diese veralteten Teile in eine Ecke von Windows zu verbannen, wo die meisten Benutzer sie nie sehen werden. Es gibt immer noch Inkonsistenzen in der Windows 11-Benutzererfahrung, insbesondere bei der Verwendung von dunklen Themes mit Legacy-Anwendungen.

Zwei wichtige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sind weniger offensichtlich, aber äußerst willkommen, vor allem für diejenigen, die Windows auf einem großen Bildschirm oder mit mehreren Monitoren in einer Dockingstation verwenden.

Windows 11 fügt eine Reihe neuer Optionen für das Einrasten von Fenstern in nebeneinanderliegenden Anordnungen hinzu. Sie können nach wie vor die Tastenkombinationen verwenden (z. B. Windows-Taste plus Pfeil nach links und rechts), aber wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche „Wiederherstellen“ bewegen, wird eine Reihe von Layouts angezeigt, die auf die Größe des aktuellen Bildschirms abgestimmt sind.

Auch die Nutzung einer Dockingstation wurde deutlich verbessert: Windows 11 merkt sich die Position der Fenster auf den einzelnen Bildschirmen und stellt diese beim erneuten Verbinden an der vorherigen Position wieder her. Das ist ein bemerkenswerter Unterschied zu Windows 10, bei dem die Fenster beim erneuten Anschließen einer Dockingstation manuell neu angeordnet werden müssen.

Als Teil des Windows 11 Launch-Events kündigte Microsoft große Änderungen für den Microsoft Store an, mit denen Entwickler nun die Möglichkeit haben, herkömmliche Desktop-Apps über den Store anzubieten. Außerdem wurde versprochen, dass Windows 11-Nutzer in der Lage sein werden, Android-Apps zu installieren und auszuführen. Die letztgenannte Funktion ist noch nicht verfügbar, und es ist noch kein fester Termin für die Veröffentlichung in Sicht. In der Zwischenzeit bleibt abzuwarten, ob Windows-Nutzer den Microsoft Store entdecken und nach Jahren der Enttäuschung in Scharen zu ihm strömen werden.

CRAPWARE UND ANDERE ÄRGERNISSE

Wenn Sie sich schon über das ständige Auftauchen von Candy Crush und anderer unerwünschter Software im Startmenü von Windows 10 geärgert haben, werden Sie sich mit Windows 11 genauso ärgern.

Bei einer standardmäßigen Neuinstallation einer beliebigen Windows 11 Consumer Edition (Home oder Pro), bei der Sie sich mit einem Microsoft-Konto oder einem lokalen Konto anmelden, wird Ihnen eine Reihe von Drittanbieter-Apps angeboten. (Beachten Sie, dass Windows-Benutzer in Unternehmensumgebungen keine dieser Anwendungen sehen, wenn sie sich mit einem domänenbasierten oder Azure AD-Konto anmelden oder Windows 11 Enterprise installieren).

Auf Testsystemen bestand die Crapware-Sammlung aus Clipchamp, einem Online-Videobearbeitungsprogramm, Picsart Photo Studio, das eine Reihe von Online-Bildbearbeitungs- und Design-Tools bietet, und Corel PaintShop Pro. Alle sind nominell kostenlos, werben aber ziemlich aggressiv für ihre kostenpflichtigen Angebote.

Die Liste der vorinstallierten Verknüpfungen (die Apps werden erst installiert, wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken) umfasst auch WhatsApp, Facebook und Instagram, Amazon Prime Video und TikTok, die alle als progressive Web-Apps (PWAs) verfügbar sind.

Sie können jede dieser Apps, ob installiert oder nicht, vollständig entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung im Windows 11-Startmenü klicken und Deinstallieren wählen.

Der schlimmste Übeltäter im Wettbewerb „Ich habe nie um diese App gebeten“ kommt jedoch von Microsoft selbst. Bei einer Standardinstallation finden Sie ein Chat-Symbol, das an die Taskleiste angeheftet ist, ohne dass Sie es entfernen können. Im Gegensatz zu anderen angehefteten Taskleistensymbolen gibt es keine Option zum Entfernen oder Deinstallieren, wenn Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken, und wenn Sie in der Liste der installierten Anwendungen suchen, werden Sie nichts finden, das das Wort Chat enthält.

Das liegt daran, dass Chat eigentlich ein Teil von Microsoft Teams ist, von dem eine Version automatisch mit Windows installiert wird. (Noch verwirrender ist, dass Microsoft 365 eine separate Teams-App installiert, wenn Sie die Office Apps for Business unter Windows 11 installieren). Um das Teams-Chat-Symbol auszublenden, müssen Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste gehen und den Chat-Schalter in die Position „Aus“ stellen.

Das andere Ärgernis, das auf derselben Liste zu finden ist, ist das neue Widgets-Fenster, das erscheint, wenn Sie auf einem Touchscreen von links nach innen wischen, auf die Schaltfläche Widgets in der Taskleiste klicken oder die Tastenkombination Windows + W drücken. So wie sie geliefert werden, sind die Widgets eine kolossale Enttäuschung. Das Kalender-Widget zum Beispiel funktioniert nur mit dem angemeldeten Windows-Benutzerkonto.

Die Funktion zur Kalenderintegration ist in Windows 11 nicht mehr vorhanden, und keines der Widgets (einschließlich Kalender und Aufgaben) ermöglicht den Austausch von Konten. Die einzige Möglichkeit, einen Geschäftskalender zu sehen, besteht darin, sich mit diesem Geschäftskonto bei Windows anzumelden. Die Auswahl an Widgets ist begrenzt, und es gibt keine Unterstützung für Add-ons von Drittanbietern.

Der Hauptzweck des Widgets-Bedienfelds scheint darin zu bestehen, durch einen endlos scrollenden Feed mit Schlagzeilen, die mit Werbung von Microsoft Start (der neuesten Inkarnation von MSN News) gespickt sind, zusätzliches Geld in die Kassen von Microsoft zu spülen. Obwohl Sie diesen Feed durch die Angabe von Interessen und das Ausblenden einiger Nachrichtenquellen anpassen können, ist das kein tolles Erlebnis.

WINDOWS 11: FÜR NEUE HARDWARE ENTWICKELT

Beim Test von Surface Pro 8 mit vorinstalliertem Windows 11 handelt sich dabei um dieselbe Kombination aus Hardware und Software, die Einzelhandelskunden verwenden werden, wenn sie ab heute ihre Vorbestellungen erhalten, und die bisherigen Erfahrungen waren im Allgemeinen positiv.

Das Testgerät verfügt über 16 GB RAM und eine 256 GB NVMe-SSD. Die Leistung war mehr als ausreichend, um zwei virtuelle Maschinen zu Testzwecken zu erstellen. Das Touch-Erlebnis auf dem Surface Pro 8 mit Windows 11 ist überraschend angenehm. Eine Überraschung ist die Möglichkeit, Themen auf die Touch-Tastatur anzuwenden und ihre Größe so zu ändern, dass sie den Rest des Displays nicht überdeckt.

Windows 10 enthält eine Funktion namens Tablet Mode, die die Taskleiste und die Art der Interaktion mit dem Gerät komplett verändert, wenn Sie die Tastatur von einem Surface Pro abnehmen. Mit Windows 11 wird der Tablet-Modus komplett abgeschafft. Wenn Sie die Tastatur entfernen, werden Sie feststellen, dass sich die Symbole in der Taskleiste leicht ausbreiten, so dass sie leichter zu berühren sind. Der gleiche Effekt ist auch im Office-Band zu beobachten.

Microsoft behauptet, dass das Surface Pro 8 mit einer Akkulaufzeit von 16 Stunden betrieben werden kann. Wie immer sind diese Angaben mit Vorsicht zu genießen, aber die von Windows (mit dem Befehl powerconfig /batteryreport) in den letzten fünf Tagen gemeldeten Akkuleistungen zeigen eine geschätzte Akkulaufzeit von 8 bis 10 Stunden pro Sitzung, was deutlich besser ist als die über 5 Stunden Akkulaufzeit, die mit dem Surface Pro 7 zu erreichen sind.

UPGRADE ODER NEUE HARDWARE?

Normalerweise lautet die große Frage: „Sollten Sie ein Upgrade durchführen?“ Bei Windows 11 lautet die wichtigere Frage: „Können Sie aktualisieren?“ In einem typischen Unternehmen mit einer Mischung aus Hardware unterschiedlichen Alters ist es unter Umständen nicht möglich, den gesamten Fuhrpark zu aktualisieren, selbst wenn man es wollte.

Für diejenigen, deren Hardware die Mindestanforderungen erfüllt, sind die Vorteile eines Upgrades möglicherweise nur schwer zu rechtfertigen. Bei Laptops mit Dockingstationen könnten allein die Verbesserungen bei der Unterstützung mehrerer Monitore ausreichen. Wenn Sie jedoch davon ausgehen, dass Sie zwischen Geräten wechseln werden, auf denen noch Windows 10 läuft, sollten Sie im Interesse einer konsistenten Benutzererfahrung vielleicht lieber auf das Upgrade verzichten.

Für neue Hardware ist jedoch wahrscheinlich Windows 11 zu empfehlen, und sei es nur, weil es eine Zukunft hat, die sich über ein weiteres Jahrzehnt erstreckt. Für Windows 10 läuft die Uhr ab.