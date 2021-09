Cloud-Telefonanlage inklusive Videokonferenz

Büro, Homeoffice, remote von unterwegs oder von allem etwas: So sieht die Arbeitswelt vieler Beschäftigter aus. Mit Laptops und Smartphones lässt sich flexibel arbeiten. Das Wichtigste ist jedoch, wie sich die Kommunikation und Zusammenarbeit in verteilten Teams nahtlos managen lässt. Die Lösung: CompanyFlex Cloud PBX 2.0, eine Cloud-Telefonanlage mit integrierter Videokonferenz.

Die Arbeitswelt der Zukunft sieht laut einer aktuellen Studie von EY komplett flexibel aus. Vier von fünf Arbeitnehmer*innen können sich vorstellen im Jahr 2030 vollkommen ortsunabhängig zu arbeiten – sofern die entsprechende Infrastruktur das unterstützt. Dabei legen rund 90 Prozent der Befragten Wert auf regelmäßige Online-Teamkonferenzen.

Kommunikations-Komplettlösung

Für Videokonferenzen oder Messaging mussten die Firmen bisher auf Anbieter wie Zoom, Microsoft Teams oder Webex zurückgreifen. Denn virtuelle Telefonanlagen aus der Cloud unterstützen bisher keine Videokonferenzen, Chats oder Collaboration. Mit CompanyFlex Cloud PBX 2.0 der Telekom gibt es jetzt eine Kommunikations-Komplettlösung, die diese Lücken schließt und ganz auf flexible, ortsunabhängige Zusammenarbeit im Unternehmen zugeschnitten ist. Sie bietet Telefonie, Internetanschluss, Messaging, Audiokonferenz und Video-Meetings in HD-Qualität.

Videokonferenzen mit bis zu 1.000 Teilnehmer*innen

Alle Angestellten können mit der Lösung von überall Videokonferenzen mit internen Teams oder Kund*innen aufsetzen, Dateien austauschen und während der Videokonferenz einzelne Applikationen teilen und gemeinsam nutzen. Je nach Tarif lassen sich Videokonferenzen mit bis zu 1.000 Teilnehmer*innen einrichten, die sich unabhängig vom Standort über Desktop, Tablet oder Smartphone einwählen können. Mit einem Konferenzpaket verfügen die Nutzer*innen über einen persönlichen Konferenzraum mit fester URL und Einwahlnummer. Die Konferenzen lassen sich aufzeichnen und können zu einem beliebigen Zeitpunkt abgerufen werden. Eine Transkriptionsfunktion verschriftlicht Konferenzinhalte in eine Textdatei.

Einfach über Internetportal konfigurieren

Das Gesamtpaket beinhaltet zudem eine Internetflat für sämtliche Anschlüsse. Da die Cloud-Telefonanlage softwarebasiert ist, lässt sie sich in kürzester Zeit einfach und intuitiv über ein sicheres Internetportal selbst einrichten und später konfigurieren. Alle Funktionen werden nach Nutzung (Pay per use) abgerechnet. Es fallen keine anfänglichen Investitionen in Hardware an. Die Wartung ist inklusive, da Updates der Betriebssoftware und Sicherheitsfeatures entfallen. Das erledigt die virtuelle Telefonanlage automatisch im Cloud-Rechenzentrum.

Unabhängig vom Standort im Homeoffice, im Büro oder unterwegs, haben die Mitarbeiter*innen Zugriff auf ein zentrales Telefonbuch. Die Telefonanlage lässt sich auch über Computer Telephony Integration (CTI) mit der Unternehmenssoftware integrieren, zum Beispiel mit einem Kundenmanagementsystem (CRM). Rufen im System hinterlegte Kund*innen an, sehen Mitarbeiter*innen alle wichtigen Daten zur Person auf ihrem Bildschirm.

Verschlüsselung sorgt für Sicherheit

Sicherheit bietet unter anderem eine Sprach- und Datenverschlüsselung. Damit niemand mithören und mitlesen kann, werden Sprachdaten verschlüsselt und damit abhörsicher übertragen.

Weitere Infos zu CompanyFlex Cloud PBX 2.0: www.telekom.de/cloud-pbx