Zoom meldet erstmals Quartalsumsatz von einer Milliarde Dollar

Die Ergebnisse von Zoom für das zweite Quartal übertreffen die Erwartungen von Analysten. Der Gesamtumsatz übersteigt zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens eine Milliarde US-Dollar. Das Videokonferenzsystem erreichte diesen Meilenstein nur fünf Quartale nach dem Erreichen eines Jahresumsatzes von einer Milliarde Dollar.

Der Non-GAAP-Nettogewinn von Zoom für das Quartal betrug 415,1 Millionen US-Dollar oder 1,36 US-Dollar pro Aktie. Die Gesamteinnahmen für das zweite Quartal beliefen sich auf 1,021 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten einen Gewinn von 1,16 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 990,96 Millionen Dollar erwartet. Trotzdem fiel der Kurs der Zoom-Aktie im nachbörslichen Handel.

Am Ende des zweiten Quartals zählte das Unternehmen 2278 Kunden, die in den letzten 12 Monaten mehr als 100.000 US-Dollar Umsatz erwirtschafteten, was einem Anstieg von 131 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des letzten Geschäftsjahres entspricht. Die Zahl der Kunden mit mehr als 10 Mitarbeitern lag bei 504.900, was einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem konnte Zoom die Anzahl der Unternehmenskunden, die mehr als 1 Million Dollar in den letzten 12 Monaten ausgeben, im Jahresvergleich um 77 Prozent steigern. Das Wachstum fiel jedoch geringer aus als im Vorjahr, als die Corona-Pandemie dem Unternehmen neue Kunden in Scharen zuspielte.