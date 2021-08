Windows-Chef Panos Panay steigt in Microsoft Senior Leadership Team auf

Nachdem Microsoft in den letzten Jahren keinen Windows-Vertreter im Senior Leadership Team (SLT) hatte, wurde Chief Product Officer Panos Panay laut einem Bericht von Bloomberg nun in den „inneren Kreis“ der Berater von CEO Satya Nadella berufen. Panay wurde im Februar 2020 sowohl zum Leiter der Windows-Client-Sparte als auch zum Leiter des Surface-Geschäfts ernannt.

In den letzten Jahren hatte Microsoft immer wieder erklärt, „Windows ist zurück“. Trotzdem war Windows zuletzt nur durch Panays Vorgesetzten Rajesh Jha, Executive Vice President of Experiences and Devices, im SLT vertreten. Der letzte Windows-Chef, dem diese Ehre zuteil geworden war, war Terry Myerson, der 2018 den Softwarekonzern verlassen hatte.

Microsofts Senior Leaders-Website, auf der alle Mitglieder des Teams aufgeführt waren, wurde nun überarbeitet. Jetzt sind dort nur noch eine Handvoll Führungskräfte aufgeführt, die als „Executive Officers“ bezeichnet werden. Die anderen Mitglieder des inneren Kreises/Senior Leadership Team, zu denen Executive Vice President of Cloud and AI Scott Guthrie, Executive Vice President of Azure Jason Zander, Executive Vice President Jha, Chief Technology Officer Kevin Scott, Gaming Chief Phil Spencer und andere gehören, sind auf der Website nicht mehr aufgeführt.

Die Änderung begründete ein Microsoft-Sprecher nun mit börsenrechtlichen Vorgaben: „Ab diesem Geschäftsjahr (ab dem 1. Juli) haben wir unsere Seite mit den Biografien von Führungskräften gestrafft, so dass sie nur noch Executive Officers enthält, die wir für die Berichterstattung an die Börsenaufsicht benötigen, also Führungskräfte, die eine Unternehmensfunktion leiten, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Liste umfasst den CEO und die Leiter der Funktionen Vertrieb, Personal, Finanzen, Recht, Marketing und BD (Business Development).“