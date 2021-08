Support von Internet Explorer 11 für Microsoft-365-Apps eingestellt

Microsoft kündigt Einschränkungen für Apps und Dienste von Microsoft 365 in IE11 an. Betroffen sind unter anderem Outlook, SharePoint und Teams.

Microsoft hat wie angekündigt den Support für Webanwendungen von Microsoft 365 wie Outlook und Teams in Internet Explorer 11 eingestellt. Zwar lassen sich die Apps weiterhin in dem veralteten Browser aufrufen, bei etwaigen Problemen bietet der Softwarekonzern jedoch keine Hilfe mehr an.

Auch die Apps derzeit noch in Internet Explorer 11 funktionieren, warnt Microsoft, dass sich das Nutzererlebnis in den kommenden Wochen und Monaten stetig verschlechtern wird. „Außerdem sollten Sie keine neue Funktionen erwarten falls Sie auf Apps und Dienste von Microsoft 365 in IE11 zugreifen“, teilte das Unternehmen mit.

Über nicht mehr in IE11 verfügbare Dienste oder Umleitungen wird Microsoft Nutzern mit Warnmeldungen informieren. Der Softwarekonzern geht davon aus, dass einigen Kunden der Abschied Internet Explorer 11 schwer fallen wird – stellt aber auch weitere Verbesserungen nach dem Umstieg auf Edge in Aussicht. „Wir glauben, dass Microsoft 365-Abonnenten, sowohl im privaten als auch im kommerziellen Kontext, mit dieser Änderung gut bedient sind, da sie einen schnelleren Zugang zu einer größeren Anzahl von Funktionen in alltäglichen Tools wie Outlook, Teams, SharePoint und mehr erhalten.“