VMware aktualisiert VDI-Software Horizon

VMware hat eine Reihe von Updates für Horizon, seine Plattform für virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) und Desktop-as-aService (DaaS), veröffentlicht, die die Verwaltung von hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen erleichtern sollen. Die Updates sollen IT-Teams helfen, die virtuelle Desktops und Apps verwalten müssen, während sich die Richtlinien für die Remote-Arbeit noch im Fluss befinden.

Zunächst weitet VMware mehrere Horizon Control Plane-Services auf zusätzliche Cloud-Anbieter an. So ist Universal Brokering nun für VMware Horizon on Azure VMware Solution (AVS) Umgebungen. On-Premise-Implementierungen sowie Horizon on VMware Cloud on AWS und Horizon Cloud on Microsoft Azure werden bereits unterstützt. Der Service verbindet die Mitarbeiter mit ihren virtuellen Desktops und Anwendungen über den optimalen Horizon Pod oder die Cloud.

Der Image Management Service, der Desktop-Images zentral verwaltet und über Horizon-Umgebungen verteilt, ist zudem für VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure und VMware Horizon Cloud on VMware Cloud on AWS-Umgebungen erhältlich. Der Cloud Monitoring Service, der eine Echtzeit-Leistungsüberwachung von Anwendersitzungen, virtuellen Desktops und Anwendungen bietet, kann nun auch für VMware Horizon for Azure VMware Solution (AVS) Umgebungen eingesetzt werden.

Darüber hinaus unterstützt Horizon nun PostgreSQL. Große Unternehmen können bis zu 20.000 Desktops und Sitzung per Pod verbinden, was die Zahl der benötigten Pods in einer Horizon-Umgebung reduziert.