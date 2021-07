Microsoft Teams erreicht Meilenstein von 250 Millionen monatlich aktiven Nutzern

Inzwischen setzen 124 Organisationen mit jeweils mehr als 100.000 Nutzern Teams ein. Der hohe Bedarf an Remote-Arbeit während der Corona-Pandemie beflügelt das Wachstum.

Nach Angaben von Microsoft hat die Kollaborationsplattform Teams den Meilenstein von 250 Millionen monatlich aktiven Nutzern erreicht. Im April dieses Jahres waren es noch 145 Millionen täglich aktive Nutzer.

Bei einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte Microsoft auch, dass Teams fast 80 Millionen monatlich aktive Teams Phone-Nutzer hat. Außerdem gibt es inzwischen 124 Organisationen mit mehr als 100.000 Teams-Nutzern und fast 3.000 Organisationen mit mehr als 10.000 Nutzern.

Das Wachstum begründete Microsoft zum großen Teil mit dem Bedarf an Remote-Arbeit während der COVID-19-Pandemie. Neue Nutzer versucht Microsoft vor allem durch die Erweiterung um Consumer-Funktionen zu gewinnen. So integriert das Unternehmen einen Teams-Chat-Button in die Taskleiste von Windows 11.