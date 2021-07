Zoom zahlt 14,7 Milliarden Dollar für Five9

Zoom hat bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Kauf des Callcenter-Softwareherstellers Five9 im Rahmen eines Aktientauschs im Wert von 14,7 Milliarden Dollar getroffen hat. „Unternehmen kommunizieren mit ihren Kunden hauptsächlich über das Contact Center. Wir glauben, dass diese Akquisition eine führende Customer-Engagement-Plattform schafft, die dazu beitragen wird, die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe mit ihren Kunden in Kontakt treten, neu zu definieren“, sagte Zoom CEO Eric Yuan.

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird Five9 zu einer operativen Einheit von Zoom. Der CEO von Five9, Rowan Trollope, wird Präsident von Zoom und bleibt in seiner derzeitigen Position, berichtet aber an Yuan. Jede Aktie von Five9 wird in 0,5533 Aktien von Zoom umgewandelt, und der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2022 erwartet.

“ Unternehmen geben jährlich beträchtliche Ressourcen für ihre Contact Center aus, haben aber immer noch Schwierigkeiten, ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bieten“, so Trollope. „Durch die Zusammenarbeit mit Zoom erhalten die Geschäftskunden von Five9 Zugang zu hervorragenden Lösungen, insbesondere zu Zoom Phone, die es ihnen ermöglichen, einen Mehrwert zu schaffen und echte Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen. In Kombination mit dem breiten Kommunikationsportfolio von Zoom wird dies den Kunden die Möglichkeit geben, über den Kanal ihrer Wahl zu kommunizieren.“