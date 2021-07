US-Regierung lobt Belohnung für Hinweise zu staatlich unterstützten Hackern aus

Es geht um bis zu 10 Millionen Dollar. Das State Department will ausdrücklich auch Ransomware-Angriffe auf kritische Infrastrukturen bekämpfen. Zum Schutz von Quellen können Belohnungen auch in Kryptowährungen ausgezahlt werden.

Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für Informationen über Hacker, die für ausländische Regierungen arbeiten, ausgesetzt. Die Maßnahme zielt auf Personen ab, die an „bösartigen Cyber-Aktivitäten gegen kritische US-Infrastrukturen in Verletzung des Computer Fraud and Abuse Act“ beteiligt sind. Zu den bösartigen Aktivitäten zählt das State Department auch Ransomware-Attacken auf kritische Infrastrukturen.

Die Ankündigung der Regierung erwähnt auch andere Cyberverbrechen. Sie müssen außerdem nicht ausschließlich gegen Computersysteme der US-Regierung gerichtet sein. Vielmehr geht es auch um Attacken auf Computer, „die im zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel oder in der Kommunikation verwendet werden oder diese beeinflussen“.

Das Belohnungsprogramm wird über den diplomatischen Sicherheitsdienst abgewickelt und hat einen „Dark Web (Tor-basierten) Tipp-Meldekanal eingerichtet, um die Sicherheit potenzieller Quellen zu schützen.“ Das RFJ-Programm arbeitet auch mit behördenübergreifenden Partnern zusammen, um die schnelle Verarbeitung von Informationen sowie die mögliche Verlegung und Auszahlung von Belohnungen an Quellen zu ermöglichen. Belohnungszahlungen können Zahlungen in Kryptowährung beinhalten“, sagte das State Department.