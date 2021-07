Microsoft startet Cloud-Dienst zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen

Die Cloud for Sustainability erfasst Umweltdaten wie CO2-Emissionen. Er erstellt für Firmen auch eine Nachhaltigskeits-Scorecard, die diese wiederum ihren Kunden anbieten können.

Microsoft hat auf seiner Partnerkonferenz Ignite ein neues Cloud-Angebot vorgestellt. Die Cloud for Sustainability soll Kunden künftig dabei helfen, CO2-Emissionen transparent zu machen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Dienst ermöglicht umfassende und automatisierte Analysen, damit Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck erfassen und verringern können.

„Mit Cloud for Sustainability schaffen wir eine ganz neue Kategorie, die über die Datenerfassung hinausgeht und Kunden dabei hilft, Nachhaltigkeitsdaten auf eine umsetzbare Weise zu aggregieren. Sie umfasst Software-as-a-Service (SaaS)-Angebote, die Datenquellen in Echtzeit erkennen und mit ihnen in Verbindung treten, die Datenintegration und das Reporting beschleunigen, eine genaue Kohlenstoffbilanzierung ermöglichen, die Leistung anhand von Zielen messen und intelligente Einblicke für Organisationen ermöglichen, um effektivere Maßnahmen zu ergreifen“, beschreibt Microsoft sein neues Angebot.

Darüber hinaus können Firmen mit der Cloud for Sustainability ihren Kunden eine Nachhaltigkeits-Scorecard anbieten, um Fortschritte bei der CO2-Reduzierung zu verfolgen. Eine Preview der Cloud for Sustainability steht ab sofort interessierten Kunden zur Verfügung.