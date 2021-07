Google startet Certificate Authority Service

Google hat die allgemeine Verfügbarkeit des Google Cloud Certificate Authority Service (CAS) angekündigt. Bisher war der Dienst nur in einer öffentlichen Preview verfügbar. Laut Google stieß das Angebot schon während der Testphase auf großes Interesse.

Google CAS ist ein skalierbarer Dienst für die Verwaltung und Bereitstellung von privaten Zertifikaten durch Automatisierung sowie für die Verwaltung der Public Key Infrastructure (PKI). Nach Angaben des Unternehmens wurde die Plattform geschaffen, um „das beispiellose Wachstum an Zertifikaten in der digitalen Welt zu bedienen“, das durch die Popularität von Cloud-Diensten, Internet of Things (IoT), Containern, Microservices, Smart Devices und Konnektivität der nächsten Generation ausgelöst wurde.

Als Anwendungsbeispiele nannte Google das Identitätsmanagement, die Erhöhung der Sicherheit beim Datentransport und die Erstellung digitaler Signaturdienste. Ein weiterer Anwendungsfall sei die Verwendung von CAS als „Pay-as-you-go“-Lösung im Internet der Dinge. “ Wir haben gesehen, dass kleine bis mittelständische Unternehmen, die IoT-Peripheriegeräte wie kabellose Ladegeräte, USB-Geräte oder Kabel bauen, auf uns zugekommen sind und Bedarf an Zertifikaten hatten“, so Google weiter. „Sie wollen nicht in PKI und CAs investieren, da es nicht ihr Kerngeschäft ist und die Wirtschaftlichkeit angesichts ihrer Marktgröße keinen Sinn macht.“