Nach Ransomware-Angriffen: US-Regierung fordert erneut Einschreiten Russlands

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses kündigt eigene Maßnahmen an, falls Russland nicht reagiert. Die US-Regierung sieht Russland auch bei kriminellen Akteuren in der Verantwortung.

Im Nachgang zu den jüngsten Ransomware-Angriffen auf US-Unternehmen hat das Weiße Haus Russland erneut aufgefordert, gegen die mutmaßlich dort ansässigen Hintermänner vorzugehen. Andernfalls will die US-Regierung selbst Maßnahmen gegen die russischen Cyberkriminellen einleiten.

Die Warnung kommt Jen Psaki, Pressesprecherin des Weißen Hauses. „Wie der Präsident bei seinem Treffen mit Präsident Putin deutlich gemacht hat, werden wir, wenn die russische Regierung nicht gegen kriminelle Akteure, die sich in Russland aufhalten, vorgehen kann oder will, Maßnahmen ergreifen oder uns das Recht vorbehalten, selbst tätig zu werden.“

Ihr zufolge sind hochrangige US-Beamte bereits in Kontakt mit russischen Regierungsvertretern. Russland sei in der Verantwortung, selbst wenn die Regierung nicht hinter den Attacken stecke. „Selbst wenn es sich um kriminelle Akteure handelt, die diese Aktionen gegen die Vereinigten Staaten oder Unternehmen – private Unternehmen in den Vereinigten Staaten – durchführen, selbst ohne das Engagement der russischen Regierung, haben sie dennoch eine Verantwortung. Das ist nach wie vor die Ansicht des Präsidenten und die Ansicht der Regierung.“