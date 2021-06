Join Us! Partnerschaft aufbauen für mehr Geschäftschancen

Mit der Microsoft Cloud bieten wir ein einzigartiges Angebot im Markt: vom zeit- und ortsunabhängigen modernen Arbeitsplatz über die Digitalisierung von Geschäftsprozessen bis hin zum 360°-Blick auf Kunden. Ohne die zuverlässige und sichere Handhabung und Verarbeitung von Daten in der Cloud wäre all dies nicht möglich. Doch die Microsoft Cloud bietet mehr als Aspekte wie Zugänglichkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und Kosteneinsparung. Sie bietet die Vorteile einer Partnerschaft mit Microsoft – der langfristigen Unterstützung durch Microsoft in allen Belangen. Dieses Gesamtpaket ermöglicht es Microsoft Partnern, die Ziele ihrer Kunden ganzheitlich zu begleiten.

Vielfältige Unterstützung für Partner

Partner spielen eine wesentliche Rolle in unserem Geschäftsmodell. Egal, ob Vertrieb, Beratung, Entwicklung oder Implementierung: Sie sind die Verbindung zu unseren Kunden. Zunehmend erkennen Partner die Chancen der Cloud und bauen mit uns zusammen ihr Geschäft aus.

Um sie beim Aufbau technischer Kompetenz zu unterstützen, haben wir in der Initiative Join Us! entsprechende Angebote gezielt gebündelt:

1. Ein kostenfreies Beratungsgespräch zur Ermittlung des Trainingsbedarfs, inkl. einem persönlichen Trainingsplan.

2. Webcasts vermitteln grundlegende Informationen über die Azure-Cloudplattform.

3. Intelligent Cloud Bootcamps gehen vertiefend auf Cloud-Infrastruktur, Anwendungsentwicklung, Azure Active Directory und Sicherheit ein.

4. Neben der Prüfungsvorbereitung werden kostenfreie Voucher für Zertifizierungsprüfungen.

Partnerschaft eröffnet neue Vertriebskanäle

Auf Ihrem Weg zum modernen Vertrieb begleiten wir Sie mit einem Multi-Channel-Ansatz. Der erste Schritt ist dabei das Cloud Solution Provider (CSP)-Programm. Damit können Sie Kunden Ihre Angebote auf einfache Weise zur Verfügung stellen, managen die gesamte Kundenumgebung und festigen Ihren Status als Trusted Advisor. Über den Commercial Marketplace von Microsoft vermarkten Sie Ihre Lösungen – angesichts von über vier Millionen aktiven Nutzenden in mehr als 140 Ländern bietet das enorme Chancen zur Steigerung Ihrer Reichweite. Auch innerhalb des Partnernetzwerks können Sie neue Geschäftsbeziehungen knüpfen, um Lösungen zu erweitern und Kundenherausforderungen noch besser zu adressieren. Die große Vielfalt und Kompetenz der mehr als 30.000 Microsoft Partner in Deutschland bietet ein enormes Potenzial für Synergien und Innovation.

Alle wichtigen Informationen zur Partnerschaft vermitteln unsere Sales & Business Development Webcasts:

– Die Initiative Join Us! Wie Partner und Kunden von der Zusammenarbeit mit uns profitieren.

– Die drei Lösungsbereiche Azure, BizApps und Modern Workplace – Umfang und Geschäftspotenzial.

– Markteinführung von Partner-Services – das Reselling-Modell im CSP-Programm: Funktionsweise und Vorteile.

– Der Commercial Marketplace. Tipps zu Vertrieb und Vermarktung Ihrer Lösungen.

Wer darüber hinaus an einer engeren strategischen Partnerschaft interessiert ist, kann über Join Us! das direkte Gespräch mit uns suchen.

Jetzt einsteigen

Wir unterstützen jedes Unternehmen, das Innovation vorantreibt und langfristig mit uns zusammenarbeiten möchte. Die Zukunft unserer Kunden und Partner liegt in der Cloud. Deswegen suchen wir weiterhin neue Cloud-Partner, die gemeinsam mit uns wachsen wollen.

http://www.aka.ms/join-us